Соцфонд назначил уже 30 тысяч пенсий в новых регионах России

Около 30 тысяч пенсий назначил Соцфонд в новых регионах России с 1 марта, когда вступили в силу соответствующие пенсионные законы для жителей этих территорий. Об этом сообщил председатель фонда Сергей Чирков.

"Люди обращаются к нам с заявлениями, это заявительный принцип, мы оцениваем их документы и назначаем пенсию. Уже назначили порядка 30 тысяч пенсий за март жителям новых регионов и такое же количество ежемесячных денежных выплат инвалидам", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".