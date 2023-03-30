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30 марта, 15:24

Соцфонд назначил уже 30 тысяч пенсий в новых регионах России

Около 30 тысяч пенсий назначил Соцфонд в новых регионах России с 1 марта, когда вступили в силу соответствующие пенсионные законы для жителей этих территорий. Об этом сообщил председатель фонда Сергей Чирков.

"Люди обращаются к нам с заявлениями, это заявительный принцип, мы оцениваем их документы и назначаем пенсию. Уже назначили порядка 30 тысяч пенсий за март жителям новых регионов и такое же количество ежемесячных денежных выплат инвалидам", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

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А ранее Соцфонд перечислил первые ежемесячные выплаты жителям новых регионов России. Их получили свыше 12 тысяч человек в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Общая сумма составила 18 миллионов рублей.

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ТАСС / Михаил Соколов

Александра Вишнякова
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