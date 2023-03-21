Соцфонд с начала года выплатил пособий по беременности и родам на сумму более 20 млрд рублей
Социальный фонд РФ с начала года перечислил 104 тысячам мам более 20 миллиардов рублей в качестве страховых пособий по беременности и родам. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте фонда.
"Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов. Минимальная сумма для работающих мам установлена сегодня на уровне 74 757 рублей. Максимальная выплата составляет 530 976 рублей", — сообщили в Соцфонде.
Там пояснили, что такая выплата предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов, например при появлении двойни или тройни. Кроме того, страховое пособие выплачивается в случае усыновления ребёнка. Максимальная продолжительность отпуска в этом случае – 70 дней после дня рождения усыновлённого ребёнка или 110 дней после рождения двух усыновлённых детей.
Ранее сообщалось, что Соцфонд перечислил первые ежемесячные выплаты жителям новых регионов России. Их получили свыше 12 тысяч человек в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Общая сумма составила 18 миллионов рублей.
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