Соцфонд с начала года выплатил пособий по беременности и родам на сумму более 20 млрд рублей

Социальный фонд РФ с начала года перечислил 104 тысячам мам более 20 миллиардов рублей в качестве страховых пособий по беременности и родам. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте фонда.

"Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов. Минимальная сумма для работающих мам установлена сегодня на уровне 74 757 рублей. Максимальная выплата составляет 530 976 рублей", — сообщили в Соцфонде.

Там пояснили, что такая выплата предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов, например при появлении двойни или тройни. Кроме того, страховое пособие выплачивается в случае усыновления ребёнка. Максимальная продолжительность отпуска в этом случае – 70 дней после дня рождения усыновлённого ребёнка или 110 дней после рождения двух усыновлённых детей.