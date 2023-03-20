Соцфонд России перечислил первые ежемесячные выплаты жителям новых регионов

Социальный фонд России перечислил первые ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), оформленные по законодательству РФ, более чем десяти тысячам жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Их общая сумма составила 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

"Социальный фонд перечислил жителям новых субъектов первые ежемесячные денежные выплаты, оформленные по российскому законодательству. <...> За первую половину марта Социальный фонд перечислил таким льготникам в новых регионах выплаты на сумму 18 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Так, за три недели, которые прошли с момента вступления в силу законов об интеграции новых российских регионов в систему соцобеспечения, выплаты были назначены почти 12 тысячам жителей этих территорий. ЕДВ предоставляются людям с инвалидностью, ветеранам ВОВ и боевых действий, а также их семьям и некоторым другим россиянам, имеющим право на федеральные меры поддержки.