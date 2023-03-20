Соцфонд России перечислил первые ежемесячные выплаты жителям новых регионов
Соцфонд РФ: Свыше 12 тысяч жителей новых регионов получили ежемесячные денежные выплаты
Социальный фонд России перечислил первые ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), оформленные по законодательству РФ, более чем десяти тысячам жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Их общая сумма составила 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.
"Социальный фонд перечислил жителям новых субъектов первые ежемесячные денежные выплаты, оформленные по российскому законодательству. <...> За первую половину марта Социальный фонд перечислил таким льготникам в новых регионах выплаты на сумму 18 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Так, за три недели, которые прошли с момента вступления в силу законов об интеграции новых российских регионов в систему соцобеспечения, выплаты были назначены почти 12 тысячам жителей этих территорий. ЕДВ предоставляются людям с инвалидностью, ветеранам ВОВ и боевых действий, а также их семьям и некоторым другим россиянам, имеющим право на федеральные меры поддержки.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил вклад "Единой России" в интеграцию новых регионов. Вместе с тем он поблагодарил партию за поддержку в реализации поручений лидера РФ Владимира Путина по увеличению средств на обновление инфраструктуры в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях и общественного транспорта.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов