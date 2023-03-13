Выпускники школ в новых регионах смогут сдать ГИА экстерном и без оплаты

Выпускники из новых российских регионов смогут в 2022–2024 годах сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) экстерном и без оплаты. Соответствующий приказ Минобрнауки РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что выпускники школ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вправе пройти экстерном ГИА в учреждении, которое осуществляет образовательную деятельность по имеющей госаккредитацию соответствующей образовательной программе высшего образования, бесплатно. Напомним, ГИА — это экзамены после девятого и одиннадцатого классов: ОГЭ и ЕГЭ.