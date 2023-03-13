Мишустин высоко оценил вклад "Единой России" в интеграцию новых регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил вклад депутатов "Единой России" в подготовку законопроектов, необходимых для интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое пространство нашей страны.

Фрагмент встречи Мишустина и депутатов ЕР. Видео © Telegram / Правительство России

"Ряд инициатив, выдвинутых депутатами, помог правительству в столь короткие сроки подготовить законопроекты, обеспечивающие пенсионные и социальные гарантии граждан, которые проживают в новых субъектах, а также традиционно культуру, образование и науку", — сказал премьер на встрече с членами фракции партии в Госдуме.

Также Мишустин поблагодарил ЕР за поддержку в реализации поручений президента РФ Владимира Путина по увеличению средств на обновление инфраструктуры в регионах и общественного транспорта. Речь идёт о казначейских кредитах, которые могут быть предоставлены регионам на эти цели.