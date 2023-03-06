Выездные медбригады и мобильные госпитали появятся в новых регионах России
Мишустин распорядился создать выездные медбригады и полевые госпитали в новых регионах РФ
Выездные медицинские бригады и многофункциональные госпитали создадут в новых регионах России, для этих целей из бюджета выделят более одного миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Субсидию получат медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава РФ и регионов. Из специалистов, работающих в этих структурах, планируется сформировать выездные бригады и полевые многофункциональные госпитали, которые будут оказывать нуждающимся медицинскую помощь, в том числе специализированную", — указано на сайте Правительства РФ.
Там отмечается, что практика организации выездных медицинских бригад показала свою эффективность во время пандемии коронавируса. Теперь население новых регионов России сможет оперативно получать врачебную помощь.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что медицинские работники из новых регионов России начали получать специальные соцвыплаты. Она выразила надежду на то, что работа в данном направлении будет продолжена.
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