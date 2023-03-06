Выездные медбригады и мобильные госпитали появятся в новых регионах России

Выездные медицинские бригады и многофункциональные госпитали создадут в новых регионах России, для этих целей из бюджета выделят более одного миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Субсидию получат медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава РФ и регионов. Из специалистов, работающих в этих структурах, планируется сформировать выездные бригады и полевые многофункциональные госпитали, которые будут оказывать нуждающимся медицинскую помощь, в том числе специализированную", — указано на сайте Правительства РФ.

Там отмечается, что практика организации выездных медицинских бригад показала свою эффективность во время пандемии коронавируса. Теперь население новых регионов России сможет оперативно получать врачебную помощь.