Голикова: Медики из новых регионов РФ уже начали получать специальные соцвыплаты
Медицинские работники из новых регионов России начали получать специальные соцвыплаты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она выразила надежду на то, что работа в данном направлении будет продолжена.
"Уже к этой работе подключаются наши коллеги из новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, которые тоже уже получили выплаты. И сегодня к нам поступили первые реестры из Запорожской области, пока это немного, это 57 человек. Но мы надеемся, что коллеги сейчас развернут эту работу", — сказала вице-премьер.
Она добавила, что всего власти выплатили около 4,7 миллиарда рублей 582 тысячам работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи.
Лайф писал, что в России на 2023 год для выплаты пособий предусмотрено 1,6 триллиона рублей. По словам главы Минтруда Антона Котякова, власти пересмотрели 40 различных социальных выплат и компенсаций и увеличили их размер на 11,9%.
ТАСС / Михаил Терещенко