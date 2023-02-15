Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 февраля, 16:20

Голикова: Медики из новых регионов РФ уже начали получать специальные соцвыплаты

Медицинские работники из новых регионов России начали получать специальные соцвыплаты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она выразила надежду на то, что работа в данном направлении будет продолжена.

"Уже к этой работе подключаются наши коллеги из новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, которые тоже уже получили выплаты. И сегодня к нам поступили первые реестры из Запорожской области, пока это немного, это 57 человек. Но мы надеемся, что коллеги сейчас развернут эту работу", сказала вице-премьер.

Она добавила, что всего власти выплатили около 4,7 миллиарда рублей 582 тысячам работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи.

Министр Котяков: Индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

Министр Котяков: Индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

Лайф писал, что в России на 2023 год для выплаты пособий предусмотрено 1,6 триллиона рублей. По словам главы Минтруда Антона Котякова, власти пересмотрели 40 различных социальных выплат и компенсаций и увеличили их размер на 11,9%.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Константинов
  • Новости
  • Татьяна Голикова
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров