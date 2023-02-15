Голикова: Медики из новых регионов РФ уже начали получать специальные соцвыплаты

"Уже к этой работе подключаются наши коллеги из новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, которые тоже уже получили выплаты. И сегодня к нам поступили первые реестры из Запорожской области, пока это немного, это 57 человек. Но мы надеемся, что коллеги сейчас развернут эту работу", — сказала вице-премьер.