В России на выплату пособий и компенсаций в 2023 году предусмотрено 1,6 трлн рублей

На выплату проиндексированных с февраля социальных пособий и компенсаций из бюджета будет выделено 1,6 трлн рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"С 1 февраля мы пересмотрели 40 различных социальных выплат и компенсаций и увеличили их размер на 11,9%. Эти меры охватывают на сегодняшний день 16 миллионов человек. В целом в бюджете на эти меры поддержки [в 2023 году] предусмотрено 1,6 триллиона рублей", — сказал министр.