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15 февраля, 16:02

В России на выплату пособий и компенсаций в 2023 году предусмотрено 1,6 трлн рублей

Министр Котяков: На выплату социальных пособий и компенсаций предусмотрено 1,6 трлн рублей

На выплату проиндексированных с февраля социальных пособий и компенсаций из бюджета будет выделено 1,6 трлн рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"С 1 февраля мы пересмотрели 40 различных социальных выплат и компенсаций и увеличили их размер на 11,9%. Эти меры охватывают на сегодняшний день 16 миллионов человек. В целом в бюджете на эти меры поддержки [в 2023 году] предусмотрено 1,6 триллиона рублей", — сказал министр.

Министр Котяков: Индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

Министр Котяков: Индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

Напомним, что в январе премьер-министр Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 февраля на 11,9% будут проиндексированы некоторые социальные выплаты. Кроме того, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщала об индексации материнского капитала в феврале на 12,4%. Так, выплаты на первого ребёнка возрастут до 589,6 тысячи рублей, а при рождении второго ребёнка — до 779 тысяч.

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АГН "Москва" / Киселёв Сергей

Ирина Фальке
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