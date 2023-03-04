Новые регионы России предложили объединить в один федеральный округ

ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области можно было бы объединить в один федеральный округ — на примере крымского опыта. Как сообщил в беседе с РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов, это поспособствует ускоренной интеграции регионов.

Он напомнил, что Крым и Севастополь изначально были объединены в Крымский федеральный округ. К тому же у России опыт по проведению интеграционных процессов в республике.

"Если говорить о новых субъектах РФ, нужна сплочённая, сильная команда, отдельный федеральный округ или, например, курирующий вице-премьер в федеральном правительстве", — пояснил он.

По его мнению, куратор должен обладать авторитетом в системе власти и координировать эту работу. В частности, этим человеком может стать профильный вице-премьер, которого закрепили бы за этими территориями либо за одной из них. Вместе с этим Константинов указал на необходимость формирования представительной власти в данных регионах.