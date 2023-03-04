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4 марта, 09:09

Новые регионы России предложили объединить в один федеральный округ

Глава парламента Крыма предложил объединить новые регионы в один федеральный округ

ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области можно было бы объединить в один федеральный округ — на примере крымского опыта. Как сообщил в беседе с РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов, это поспособствует ускоренной интеграции регионов.

Он напомнил, что Крым и Севастополь изначально были объединены в Крымский федеральный округ. К тому же у России опыт по проведению интеграционных процессов в республике.

"Если говорить о новых субъектах РФ, нужна сплочённая, сильная команда, отдельный федеральный округ или, например, курирующий вице-премьер в федеральном правительстве", — пояснил он.

По его мнению, куратор должен обладать авторитетом в системе власти и координировать эту работу. В частности, этим человеком может стать профильный вице-премьер, которого закрепили бы за этими территориями либо за одной из них. Вместе с этим Константинов указал на необходимость формирования представительной власти в данных регионах.

Власти рассказали, в каком состоянии дорога в Крым через новые регионы

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Ранее врио главы Запорожской области России Евгений Балицкий подписал указ о переносе административного центра в Мелитополь. Соответствующий документ утверждён 3 марта. Там также говорится, что теперь территория региона будет состоять из 16 административных единиц.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова
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