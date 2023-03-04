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4 марта, 04:24

Власти рассказали, в каком состоянии дорога в Крым через новые регионы

Минтранс Крыма: Большую часть трассы через новые регионы отремонтировали

Дорога, которая соединяет Крым с Херсонской областью России, в удовлетворительном состоянии. Что касается трассы через новые регионы России в Ростов-на-Дону, то она в основном уже отремонтирована. Об этом рассказал первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог у нас ведутся по территории Республики Крым силами госпредприятия "Крымавтодор", — рассказал Лукашенко ТАСС.

В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов уточнил, что, если всё сложится благоприятно, дорога через новые регионы "станет основным транспортным коридором из регионов центральной России на юг и Северный Кавказ". Она позволит сокращать путь более чем на 150 километров, отметил он, а это "очень серьёзные деньги".

Дорогу в Крым через Запорожье начали ремонтировать вдвое быстрее

Дорогу в Крым через Запорожье начали ремонтировать вдвое быстрее

Ранее глава РФ Владимир Путин напомнил о том, насколько важна сухопутная дорога, соединяющая Крым с остальной частью страны.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Анатолий Симоненко
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