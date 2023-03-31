Бердянск и Мариуполь внесены в Реестр морских портов России
Глава Минтранса Савельев: Мариуполь и Бердянск включены в Реестр морских портов РФ
В Реестр морских портов России включены морские гавани Мариуполя и Бердянска. Также в Перечень внутренних водных путей РФ внесут участок водных путей Херсонской области. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Запущен процесс по включению судоходного участка водных путей Херсонской области в Перечень внутренних водных путей РФ. Проведена большая работа в тесном контакте с руководством новых регионов", — сказал Савельев.
Для этой интеграции объектов в водно-транспортную сеть страны, как отметил глава Минтранса, была проведена активная работа в новых регионах. Часть сооружений и зданий портов, по его словам, имеют значительные повреждения, но, несмотря на это, морские перевозки уже возобновлены. В том числе уже начали переправлять стройматериалы и сельхозпродукцию.
"С учётом переходного периода выпущены временные нормативные документы (по портам). Обязательные регламентирующие документы, которые придут к ним на смену, разработаны и проходят межведомственное согласование", — добавил Савельев.
Ранее Лайф писал, что грузооборот российских морских портов вернулся на допандемийный уровень и составил 840 миллионов тонн в год. По итогам 2022 года производственные мощности гаваней страны увеличились на 36,64 миллиона тонн.