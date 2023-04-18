Песков: Путину важно лично получать данные о ходе СВО
Президенту России Владимиру Путину важно лично проводить проверки штабов и получать информацию о ходе специальной военной операции непосредственно "на месте". Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему поездка российского лидера в Херсонскую область и ЛНР состоялась именно сейчас.
"Президент всё чаще посещает новые регионы, и, естественно, он проводит проверки штабов, получает оперативную информацию на месте о ходе проведения СВО. Это абсолютно важно для Верховного главнокомандующего, он таким образом ведёт свою работу", — подчеркнул представитель Кремля.