Песков: Путину важно лично получать данные о ходе СВО

Президенту России Владимиру Путину важно лично проводить проверки штабов и получать информацию о ходе специальной военной операции непосредственно "на месте". Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему поездка российского лидера в Херсонскую область и ЛНР состоялась именно сейчас.