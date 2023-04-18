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Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 09:40

Песков: Путину важно лично получать данные о ходе СВО

Президенту России Владимиру Путину важно лично проводить проверки штабов и получать информацию о ходе специальной военной операции непосредственно "на месте". Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему поездка российского лидера в Херсонскую область и ЛНР состоялась именно сейчас.

"Президент всё чаще посещает новые регионы, и, естественно, он проводит проверки штабов, получает оперативную информацию на месте о ходе проведения СВО. Это абсолютно важно для Верховного главнокомандующего, он таким образом ведёт свою работу", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков одним фактом о Пасхе пресёк споры по поводу визита Путина в ЛНР и Херсонскую область
Песков одним фактом о Пасхе пресёк споры по поводу визита Путина в ЛНР и Херсонскую область

Ранее Песков сообщил Лайфу, что президент Владимир Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Мы также публиковали видео посещения главой государства этих штабов на Херсонском направлении и в ЛНР.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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