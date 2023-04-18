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18 апреля, 05:15

Лайф публикует кадры посещения Путиным штаба группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР

Появились кадры посещения Путиным штаба группировки войск "Днепр" на Херсонщине

Появилось видео посещения президентом РФ Владимиром Путиным штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаба Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Видео © LIFE

Глава государства в ходе визита заслушал доклады высших офицеров и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.

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Как сообщалось ранее, Владимир Путин сперва посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Российский лидер заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников. Он попросил доложить о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях. После этого Путин посетил штаб Нацгвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. Верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, а также других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Это первое посещение президентом России ЛНР.

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын
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