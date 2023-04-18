Лайф публикует кадры посещения Путиным штаба группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР

Как сообщалось ранее, Владимир Путин сперва посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Российский лидер заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников. Он попросил доложить о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях. После этого Путин посетил штаб Нацгвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. Верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, а также других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Это первое посещение президентом России ЛНР.