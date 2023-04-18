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Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 04:46
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Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР

Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, а также других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Это первое посещение президентом России ЛНР.

Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении
Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении

Как и во время посещения ранее штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи. Президент передал им в дар копию иконы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Путин и министр обороны России Сергей Шойгу не обсуждали ситуацию вокруг Артёмовска. Представитель Кремля уточнил, что речи о возможности взятия города не было.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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