Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР

Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, а также других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Это первое посещение президентом России ЛНР.

Как и во время посещения ранее штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи. Президент передал им в дар копию иконы.