КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 09:36

Песков одним фактом о Пасхе пресёк споры по поводу визита Путина в ЛНР и Херсонскую область

Предположения, что президент России Владимир Путин посетил Херсонскую область и ЛНР не вчера, а в какое-то другое время, ошибочны. Об этом в ходе беседы с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на инсинуации в телеграм-каналах по поводу высказывания Путина о том, что "идёт Пасха". По словам Пескова, никакого предмета для споров тут нет.

Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении

Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении

"Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что "Пасха у нас". Но дело в том, что Пасха у нас отмечается 40 дней, сейчас тем более идёт пасхальная неделя. Поэтому ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы о том, чего нет", пояснил представитель Кремля.

Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР

Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР

Ранее Песков сообщил Лайфу, что президент Владимир Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Мы также публиковали видео посещения главой государства этих штабов на Херсонском направлении и в ЛНР.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента РФ

Александр Юнашев
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