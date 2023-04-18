Песков одним фактом о Пасхе пресёк споры по поводу визита Путина в ЛНР и Херсонскую область
Предположения, что президент России Владимир Путин посетил Херсонскую область и ЛНР не вчера, а в какое-то другое время, ошибочны. Об этом в ходе беседы с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он обратил внимание на инсинуации в телеграм-каналах по поводу высказывания Путина о том, что "идёт Пасха". По словам Пескова, никакого предмета для споров тут нет.
"Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что "Пасха у нас". Но дело в том, что Пасха у нас отмечается 40 дней, сейчас тем более идёт пасхальная неделя. Поэтому ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы о том, чего нет", — пояснил представитель Кремля.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ