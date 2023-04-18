Стало известно, когда Путин посещал штабы "Днепр" и "Восток"

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, а также штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.