Стало известно, когда Путин посещал штабы "Днепр" и "Восток"
Песков сообщил Лайфу, что Путин посетил Херсонскую область и ЛНР вчера
Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, а также штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Лайф писал, что Владимир Путин сперва посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Российский лидер заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников. Он попросил доложить о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях. Президент страны впервые посетил Херсонскую область. После этого Путин посетил штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, а также других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Стоит также отметить, что это первое посещение президентом России ЛНР.
Напомним, 19 марта глава государства побывал в Мариуполе. Позднее он поделился главными выводами от этой поездки.
LIFE