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Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 06:03
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Стало известно, когда Путин посещал штабы "Днепр" и "Восток"

Песков сообщил Лайфу, что Путин посетил Херсонскую область и ЛНР вчера

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, а также штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лайф публикует кадры посещения Путиным штаба группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР
Лайф публикует кадры посещения Путиным штаба группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин сперва посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Российский лидер заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников. Он попросил доложить о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях. Президент страны впервые посетил Херсонскую область. После этого Путин посетил штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, а также других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Стоит также отметить, что это первое посещение президентом России ЛНР.

Напомним, 19 марта глава государства побывал в Мариуполе. Позднее он поделился главными выводами от этой поездки.

Рабочие поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее
Рабочие поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее
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Иван Косицын
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