Рабочие поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее
Рабочие поездки российского президента Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, а также в штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР не готовились заранее. Об этом сообщили в Кремле.
"Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику, а также совещания в штабах "Днепр" и "Восток" заранее не готовились", — отметили в пресс-службе главы государства.
Ранее Лайф писал, что Владимир Путин сперва посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Российский лидер заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников. Он попросил доложить о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях. После этого Путин посетил штаб Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, а также других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Стоит отметить, что это первое посещение президентом России ЛНР.
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