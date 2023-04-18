Герой России объяснил, для чего Путин посещал штаб "Днепр" на Херсонском направлении
Герой России Липовой: Путин посетил штаб "Днепр" для проверки готовности войск
Визит президента России Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении — не пиар-ход. Российский лидер сделал это, чтобы лично убедиться в готовности Армии РФ к весенне-летней кампании. Так считает Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
По его словам, глава государства выслушал руководителей на местах, а также поговорил с главами администраций о том, существуют ли какие-то проблемы. В случае наличия таковых Путин распорядился срочно решить их, указал Липовой. Он также добавил, что, по его данным из "закрытых источников", президент остался доволен поездкой.
"Рабочая поездка на передний край, когда Верховный главнокомандующий приезжает посмотреть на готовность войск перед весенне-летней кампанией, разобраться в ситуации, удостовериться, что войска ни в чём не нуждаются. Это не пиар-ход, не пожар", — заявил Герой России в беседе с NEWS.ru.
Ранее Песков сообщил Лайфу, что президент Владимир Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Его поездки не готовились заранее. Мы также публиковали видео посещения главой государства этих штабов на Херсонском направлении и в ЛНР. Песков добавил, что президенту важно лично получать данные о ходе СВО.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ