Герой России объяснил, для чего Путин посещал штаб "Днепр" на Херсонском направлении

Визит президента России Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении — не пиар-ход. Российский лидер сделал это, чтобы лично убедиться в готовности Армии РФ к весенне-летней кампании. Так считает Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, глава государства выслушал руководителей на местах, а также поговорил с главами администраций о том, существуют ли какие-то проблемы. В случае наличия таковых Путин распорядился срочно решить их, указал Липовой. Он также добавил, что, по его данным из "закрытых источников", президент остался доволен поездкой.