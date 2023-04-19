В Минобороны Украины заявили, что контрнаступление уже началось

Украинские войска фактически уже начали контрнаступление в Донбассе на четырёх направлениях, заявила замминистра обороны Незалежной Анна Маляр в эфире телеканала "Рада".

"Говорить узко о контрнаступлении — это некорректно. Это огромный комплекс различных действий и мероприятий, которые сейчас осуществляют ВСУ. Это прежде всего подготовка людей к комплексу действий: и к оборонительным, и к наступательным. Но всё это вместе можно называть мерами контрнаступления", — сказала Маляр.

По её словам, бойцы ВСУ начали наступательные действия на Артёмовском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях. При этом Маляр отметила, что оборону Артёмовска, в частности, тоже можно отнести к контрнаступлению. Она также добавила, что у командования уже есть несколько планов атаки, один из них выберут за короткий срок, "чтобы российские войска не успели к нему подготовиться".