Западные СМИ узнали, какое секретное российское оружие может подпортить работу ВСУ
WP: У России есть секретное оружие для поражения Starlink на Украине
Россия применяет секретное оружие, с помощью которого способна нарушать работу спутникового интернета Starlink, используемого украинскими военными, сообщает The Washington Post. По данным СМИ, об этом стало известно из слива документов Пентагона. Газета отмечает, что спутниковая связь от Starlink — важное средство для организации связи ВСУ в зоне боевых действий.
Разведка США выяснила, что ВС РФ в течение нескольких месяцев используют системы радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" и "Тобол". Причём говоря о последней, аналитики заявили, что у России таких комплексов как минимум семь.
Издание также подчёркивает, что Россия может использовать системы защиты своей спутниковой связи для атаки на космическую связь противника.
Ранее Лайф писал про пять российских систем, которые могут оставить ВСУ без связи Starlink. Для борьбы со спутниками НАТО ВС РФ могут применить как испытанные образцы вооружений, так и относительно новые разработки, ещё не использовавшиеся в боевых условиях.
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