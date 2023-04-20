Западные СМИ узнали, какое секретное российское оружие может подпортить работу ВСУ

Россия применяет секретное оружие, с помощью которого способна нарушать работу спутникового интернета Starlink, используемого украинскими военными, сообщает The Washington Post. По данным СМИ, об этом стало известно из слива документов Пентагона. Газета отмечает, что спутниковая связь от Starlink — важное средство для организации связи ВСУ в зоне боевых действий.

Разведка США выяснила, что ВС РФ в течение нескольких месяцев используют системы радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" и "Тобол". Причём говоря о последней, аналитики заявили, что у России таких комплексов как минимум семь.

Издание также подчёркивает, что Россия может использовать системы защиты своей спутниковой связи для атаки на космическую связь противника.