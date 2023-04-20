Пять российских систем, которые могут оставить ВСУ без связи Starlink Оглавление Сбой в работе Starlink на Украине МиГ-31Д "Лисья гончая": характеристики, фото, скорость полёта Ил-76 с боевым лазером: характеристики, фото ЗРК С-500 "Прометей": характеристики, радиус действия А-235 "Нудоль": фото, характеристики, дальность стрельбы Ил-22ПП: характеристики, фото Для борьбы со спутниками НАТО ВС РФ могут применить как испытанные образцы вооружений, так и относительно новые разработки, ещё не использовавшиеся в боевых условиях. 25576 25576 Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 считается одним из самых эффективных средств противоспутниковой обороны © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

За время СВО Киев и США не раз жаловались на сбои в работе спутников, вызванные, по их словам, испытаниями российских РЭБ. Доказательств использования этого оружия на Украине нет, однако несколько образцов техники и вооружений потенциально способны вывести из строя даже высокоорбитальную группировку зарубежных спутников.

Сбой в работе Starlink на Украине

18 апреля газета The Washington Post, ссылаясь на утечку секретных документов, рассказала об участившихся случаях сбоев в работе навигации GPS и спутников Starlink на Украине. По одной из версий, это может быть вызвано работой противоспутникового оружия РФ, "включая его экспериментальные образцы". Но больше всего США, по словам журналиста издания Алекса Хортона, озадачены слухами о появлении более мощных вооружений, которые, по словам западных аналитиков, могут начисто лишить ВСУ доступа к Интернету.

По некоторым данным, ВСУ несколько раз зафиксировали сбои в работе высокоточных бомб JDAM, переданных США © Wikipedia

"Новая система кажется более продвинутой, чем предполагалось ранее. Есть предположение, что Москва в течение нескольких месяцев экспериментировала с новым оружием", — отмечает Алекс Хортон.

Среди таких систем американские журналисты указывают неизвестную РЭБ "космического базирования", о которой нет никакой официальной информации. Подтвердить или опровергнуть существование этой системы невозможно, однако задолго до начала СВО в СССР задумывались над тем, как именно придётся противодействовать космической группировке противника.

МиГ-31Д "Лисья гончая": характеристики, фото, скорость полёта

Истребитель-перехватчик МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой © topwar.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разработан в далёких 70-х на базе МиГ-25 и пришёл на замену перехватчику Ту-128 в 1981 году. Его основная задача — перехват и уничтожение воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах при активных и пассивных радиолокационных помехах, а также при любой погоде. По словам экспертов, это самый быстрый и высотный самолёт-перехватчик в мире. Крейсерская скорость — 950 км/ч, практический потолок — до 30 км.

С 1983 года в рамках разработки ответа на американские "звёздные войны" велась доработка МиГ-31 до противоспутникового варианта МиГ-31Д ("изделие 07"). Изменения коснулись в первую очередь системы управления вооружением. В результате доработок машина смогла нести на борту (точнее, под фюзеляжем) большую специализированную ракету (по некоторым данным, противоспутниковую ракету "Контакт") и потенциально могла выводить из строя как отдельный космический аппарат, так и группу спутников.

Ил-76 с боевым лазером: характеристики, фото

Ил-76 — советский/российский тяжёлый военно-транспортный самолёт, стоящий на вооружении с 1975 года. Машина способна доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой от 28 до 60 тонн на расстояние 3,6–4,2 тысячи километров. Крейсерская скорость — 770–800 км/ч.

Военно-транспортный самолёт Ил-76 был выбран в качестве носителя спутникового оружия неслучайно: его грузоподъёмность составляет 47 тонн © Wikipedia

Разработка лазерного оружия на базе транспортного самолёта началась ещё в 70-х годах в СССР. Через некоторое время на вооружении ВВС СССР появился летающий лазер А-60. Комплекс космической (по другим данным, орбитальной) обороны работал на базе химического лазера, аналогичного по конструкции боевому аппарату "Скиф-Д". Его советские военные планировали запустить на орбиту при помощи ракеты "Энергия" и корабля "Буран", однако программа была закрыта вместе с проектом многоразовой транспортной системы. Сведений о боевом применении комплекса против спутников нет, однако ещё в начале 80-х лазер мегаваттного класса на эшелоне в 10 километров был способен выводить из строя спутники оптической разведки на низкой околоземной и средней орбитах.

ЗРК С-500 "Прометей": характеристики, радиус действия

Характеристики С-500 позволяют перехватывать цели как в атмосфере, так и за её пределами © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В апреле 2022-го концерн "Алмаз-Антей" анонсировал запуск серийного производства зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500 в РФ. По словам экспертов, С-500 "Прометей" реализует новый подход к работе ПВО, основанный на принципе раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей. Согласно данным из открытых источников, радиус обнаружения целей нового комплекса доходит до 800 километров, а дальность поражения целей может составлять 500–600 километров.

Высота поражения целей при этом составляет "сотни километров", что позволяет ракетам С-500 поражать спутники на низкой околоземной орбите.

А-235 "Нудоль": фото, характеристики, дальность стрельбы

Система противоракетной обороны А-235 на испытаниях © topwar.ru

Система ПРО "Нудоль" разрабатывалась в СССР с 1978 года, однако в 90-е годы работы по ней были заморожены и возобновились лишь в начале нулевых. Это многофункциональная система противоракетной и противокосмической обороны ближнего космоса, которая не ограничивается борьбой с баллистическими воздушно-космическими целями и гиперзвуковыми блоками. К её потенциальным целям относятся также пилотируемые и непилотируемые космические аппараты.

По некоторым данным, эта система является "старшим братом" С-500 и может быть задействована не только в контуре космической обороны.

Ил-22ПП: характеристики, фото

Самолёт – постановщик помех Ил-22ПП © bmpd.livejournal.com / Alex S

Ил-20/Ил-22 — семейство военных самолётов, созданных на базе гражданского турбовинтового лайнера Ил-18. Военных в своё время привлекли экономичность и способность Ил-18 долго находиться в воздухе. Уже на базе Ил-20 в 70-х был создан ряд самолётов специального назначения.

Ил-22ПП ("Постановщик помех и попутной разведки") с системой РЭБ "Порубщик" на борту — один из них. Это модернизированные самолёты РЭБ, предназначенные для борьбы с самолётами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, с системами вражеских ПВО и с беспилотниками. По некоторым данным, "Порубщик" также может воздействовать на электронику на спутниках противника.

Авторы Евгений Жуков