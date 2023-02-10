Почему Илон Маск запретил ВСУ пользоваться интернетом Starlink Оглавление Последние новости по Украине на сегодня Starlink на Украине — сколько спутников запущено Как спутники передают информацию Беспилотники на Украине – 2023 Срок годности спутников Долгое время Starlink оставался для украинских военных палочкой-выручалочкой. Однако в последнее время SpaceX перестало устраивать то, что их интернет используется в военных целях. 82423 82423 Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ВМС ЗС України

Последние новости по Украине на сегодня

9 февраля президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что провайдер ограничил доступ украинским военным к спутниковой связи Starlink.

— Мы знаем, что военные используют их для связи. Но в наши намерения никогда не входило, чтобы они использовали их в наступательных целях, — заявила Гвинн Шотвелл. По словам президента SpaceX, договор о передаче спутниковых терминалов SpaceX подразумевал в первую очередь гуманитарные цели, к которым относится предоставление широкополосного доступа к интернету больницам, банкам Украины.

Starlink на Украине — сколько спутников запущено

По данным агентства новостей Associated Press, с начала СВО Киев получил около 24 тысяч терминалов Starlink. В декабре 2022-го аналитики Bloomberg со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова писали, что SpaceX отправит Киеву ещё около 10 тысяч терминалов Starlink.

За пару месяцев до этого разгорелся скандал, вызванный нежеланием Илона Маска в дальнейшем спонсировать украинские Starlink. Бизнесмен отмечал, что поддержка спутников и терминалов, если сложить расходы за ноябрь-декабрь 2022-го и весь 2023-й, суммарно обойдётся в 520 миллионов долларов. И это не считая вывода на орбиту новых спутников, развёртывание которых необходимо для поддержания работоспособности сети.

Маск резюмировал, что это накладно для компании, и попросил Пентагон взять финансовые обязательства по поддержке Украины спутниковой связью на себя. Примечательно, что примерно на то же время Генштаб Украины запланировал наступление, но из-за перебоев с интернетом и отключения сотен терминалов оно сорвалось, так и не начавшись.

Эта история вскоре разрешилась отступлением Маска от намерений. То ли его убедили "дальше помогать Украине", то ли на счёт компании поступили привлекательные шестизначные суммы. Но факт остаётся фактом: Starlink — одна из "черепах", на которой держится Украина, и в первую очередь — ВСУ.

Как спутники передают информацию

При ограничениях на передачу данных по сетям Starlink ВСУ может ожидать настоящая катастрофа. Без интернета украинская армия не только утратит контроль над войсками, но и не сможет наводить вооружение по координатам, которые Украине предоставляют гражданские компании, те же Maxar Technologies. В 2019 году в рамках испытаний производительности сетей Starlink показал скорость в 610 Мбит/с на борту военно-транспортного самолёта C12J Huron. На гражданских ("домашних") терминалах скорость ниже, но не исключено, что для украинских военных могли сделать исключение и оставили канал передачи данных шире, чем для остальных пользователей. Один из терминалов Starlink был развёрнут в командном центре ВСУ в Артёмовске (Бахмуте), и с его помощью в центр управления стекались все данные от всех подразделений украинских сил на передней части линии боестолкновений.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ВМС ЗС України

Не нужно быть большим специалистом для того, чтобы понять, какими последствиями может обернуться отключение Starlink.

Переход ВСУ на мобильную связь или на стандартные радиостанции боевых машин сделает наземные силы намного более уязвимыми, ведь большинство военных частот украинской армии давно известны и могут быть подавлены сразу, как только возникнет такая необходимость.

Использование альтернативных каналов передачи данных, например через терминалы британской компании OneWeb, сопровождается рядом сложностей. Так, при загрузке данных через спутники OneWeb украинские военные могут получать скорость в лучшем случае вдвое меньше, чем при использовании Starlink. От таких ограничений страдает не только информативность, но и вполне конкретные подразделения на поле боя. В тот момент когда Илон Маск отключил часть терминалов Starlink в зоне боевых действий, связи и обмена данными лишились 68-я пехотная и 72-я механизированная бригады в районе Угледара, 79-я отдельно-штурмовая бригада ВСУ в Марьинке и от трёх до пяти крупных соединений в Артёмовске (Бахмуте).

Беспилотники на Украине – 2023

Ограничения SpaceX на управление военными дронами — это удар по всей системе войсковой разведки украинской армии. На беспилотниках у ВСУ завязано практически всё — от корректировки огня артиллерии до аэрофотосъёмки. Без использования дронов современные боевые действия откатятся к уровню Первой мировой.

— Они могут сделать такую селекцию, что спутники Starlink будут работать только на приём. Спутниковая связь обеспечивает приём-передачу. Можно так отконфигурировать, что обратные сигналы с Украины не будут приходить, и всё, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ВМС ЗС України

Если произойдёт именно это, то фактически ВСУ смогут использовать только те дроны, дальность которых обеспечивается переносным пультом. Как правило, это расстояние не превышает 10 километров, а в условиях работы российских комплексов РЭБ дистанцию можно смело делить на два.

— Дело в том, что старлинковская связь позволяет закидывать БПЛА гораздо дальше, чем они могут изначально. Думаю, что попытки направить украинские дроны в Крым и Севастополь как раз она обеспечивала. Спутниковая группировка покрывает большую территорию, и образуется такое поле. К тому же беспилотники, которые атаковали Крым, я имею в виду именно воздушные, они относились к беспилотникам среднего класса. Дальность обеспечения у таких БПЛА обычно составляет 100–150 километров. Но они пролетали гораздо дальше. Речь о том, что ВСУ использовали дальнюю компоненту связи, и это были спутники, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Срок годности спутников

Другая проблема для ВСУ кроется в спутниках. Если SpaceX сочтёт это необходимым, то орбита полёта космических аппаратов над Украиной может быть скорректирована. Не стоит забывать и о другой проблеме: для нужд Украины выделяется спутниковая группировка в 150–300 космических аппаратов, постоянно находящихся в небе над зоной боевых действий. Вполне возможно, что ограничения на использование сетей накладываются и по причине банальной экономии трафика. Чем больше его используют украинские военные, тем меньше используют все остальные.

Что действительно представляет из себя ультиматум SpaceX и ограничения для украинских военных, ещё предстоит разобраться. Однако каждый день ограничений лишает ВСУ значительной части боевых возможностей, восстановить которые в ближайшем будущем, вероятно, украинские военные уже не смогут.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ВМС ЗС України Что будет с ВСУ без Starlink? 0 Потери будут увеличиваться Будут осторожнее воевать Ничего не изменится

Авторы Сергей Андреев