Какое оружие есть у России против наступления ВСУ Оглавление Когда армия Украины может пойти в наступление Ракеты ЛМУР: Характеристики, фото, боевое применение Прыгающие мины ПТКМ: фото, характеристики Снаряд "Краснополь": характеристики, фото Высокоточные авиабомбы России: КАБ-1500, ФАБ-500 М-62, БЕТАБ-500 Для отражения удара ВС РФ могут применить как вооружение, уже испытанное в боях, так и относительно новые разработки. 40924 40924 Корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь". Фото © Shutterstock

Специальная военная операция не только показала эффективность современных российских разработок, но и позволила создать уникальные тактики для их применения. Особый упор ВС РФ делают на высокоточном оружии.

Когда армия Украины может пойти в наступление

Западные издания оценивают риски и делают прогнозы по наступлению украинской армии, которое, как предполагают зарубежные издания, может начаться 30 апреля. Экс-офицер королевских инженерных войск Великобритании Ник Ганнелл в Financial Times отметил, что ВСУ ждут многочисленные препятствия при попытке прорыва оборонительных рубежей. Британский военный подчеркнул, что без поддержки с воздуха операция рискует провалиться.

В эти же дни в европейском сообществе небольшой скандал вызвал сюжет канала France 24 о готовности ВС РФ дать отпор противнику. Видео удалили из соцсетей, но оно продолжает вызывать жаркие споры. France 24 акцентировали своё внимание на общих моментах, однако эту мысль можно развить, рассказав об оружии, которым Российская армия ответит на возможное наступление ВСУ.

Ракеты ЛМУР: Характеристики, фото, боевое применение

Лёгкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) класса "воздух – поверхность". Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

ЛМУР или "Изделие 305" — лёгкая многоцелевая управляемая ракета класса "воздух – поверхность", относящаяся к высокоточному оружию. Принята на вооружение в сентябре 2022-го, но первые эпизоды с её участием относятся к началу СВО, когда ВС РФ наступали на Мариуполь.

Памятен эпизод, когда в ходе ночного рейда вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ с ЛМУР на борту уничтожили большое количество вражеской техники, что позволило прорвать оборону ВСУ и начать зачистку промзоны. ЛМУР активно использовались в северном наступлении на Соледар – Лисичанск, а также при наступлении на Северодонецк, и стали одним из факторов, определивших успех этих операций.

Один такой боеприпас превращает вертолёт в комплекс высокоточного оружия, позволяющего работать на значительном удалении от цели. По некоторым данным, дальность пуска ЛМУР в несколько раз выше, чем у ПТУР "Вихрь", которую использовали в Сирии с тех же самых вертолётов.

По мнению экспертов, ЛМУР за счёт своих характеристик, включая метод наведения (ракету можно перенацелить) и технологии поражения целей (более точечное, с минимизацией побочных разрушений), сильно повлиял на тактику ВС РФ, сделав её более эффективной. По мнению экспертов, ЛМУР опережает аналоги — AGM-114 Hellfire и Brimstone на несколько поколений.

Прыгающие мины ПТКМ: фото, характеристики

"Прыгающая мина" ПТКМ. Фото © Wikipedia

О российских "прыгающих минах" ПТКМ широко заговорили в конце мая 2022-го, после того как ВСУ дважды провалили контрнаступление под Херсоном, потеряв сотни человек и десятки танков. Выжившие указывали на то, что Россия использовала некое секретное оружие.

"Смертельным ноу-хау" оказались российские противотанковые мины ПТКМ, аналог американских M93 Hornet "Шершень". Их разработка началась в середине десятых годов, а испытания примерно в 2018-м (в серию пошли в 2020-м). ПТКМ называют "прыгающими", или "крышевыми", поскольку поражают в первую очередь крышу танковой башни или корпус.

Как и "Шершни", ПТКМ относятся к "умным" минам. Они оснащены акустическими датчиками, которые анализируют колебания почвы, степень давления на грунт, звук, амплитуду движения. Эти данные, собранные в совокупности, приводят в действие пусковой механизм мины. Гражданский автомобиль она не тронет, но танку точно не поздоровится. Считается, что по полученным данным определяет и тип бронетехники, что позволяет понять — "свой" это или "чужой". "Зона сканирования": от 5 до 50 метров от вероятного маршрута движения вражеской техники. Один заряд пробивает не менее 70 миллиметров танковой брони. Большую роль играет фактор внезапности.

Работа противотанковых мин ПТКМ по технике противника

Снаряд "Краснополь": характеристики, фото

Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь". Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" калибра 152-мм встал на вооружение ещё в 1986 году и долгое время не имел аналогов в армиях мира. Снаряд создавался для артиллерийских систем САУ "Мста-С", "Мста-Б", "Акация", "Коалиция-СВ".

"Краснополь" с лазерным полуактивным самонаведением способен точечно поражать статичные цели с расстояния до 30 км. По мнению западных экспертов, "Краснополи" эффективно работают и днём, и ночью — как с открытых, так и закрытых позиций, при температуре от минус 40 °C до 60 °C без снижения эффективности.

Короткое время развёртывания и неуязвимость для ПВО противника делают "Краснополь" по-настоящему устрашающим, а точность применения позволяет поражать технику массово и быстро. Эксперты считают, что "Краснополь" способен оказать неоценимую услугу при уничтожении наступающих колонн ВСУ.

Высокоточные авиабомбы России: КАБ-1500, ФАБ-500 М-62, БЕТАБ-500

Фугасная авиационная бомба "ФАБ-500" (на переднем плане). Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Одна из новинок спецоперации — бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), аналог западных JDAM. По словам экспертов, эти комплекты регулярно применяются российской авиацией на бомбах ФАБ-120, ФАБ-250/500/1500. Чугунная свободнопадающая бомба после такого апгрейда превращается в высокоточный боеприпас.

За счёт "умного модуля" наведения и складных крыльев бомба может планировать к цели с расстояния до 30 км, как в случае с КАБ-1500 или БЕТАБ-500, или до 50 км в случае с УПАБ. По некоторым данным, в перспективе могут появиться УМПК с дальностью действия до 70 км.

Планирующие бомбы отличаются друг от друга по своему назначению. Бомбы КАБ-1500 и БЕТАБ-500 эффективны для уничтожения хорошо укреплённых объектов, УПАБ способны разрушать мосты и промышленные объекты. И всё это без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Авторы Евгений Жуков