Операция "Чугун": 5 самых мощных умных бомб России Высокоточные бомбы России — один из видов вооружения, который совершенствуется без остановки. Некоторые из них появились относительно недавно, другие успешно применяются много лет. 2 апреля, 23:40 Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э. Фото © roe.ru

Российские высокоточные авиабомбы являются одними из самых эффективных и точных в мире. Они представляют собой комплексную систему поражения целей и позволяют достигать максимальной точности при нанесении удара по цели. Однако все отличаются как по типу боевой части, так и по другим параметрам.

ФАБ-500 М-62: характеристики, фото, радиус поражения

ФАБ-500 М-62 на МАКС-2009. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

ФАБ-500 — советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боевой частью, принятая на вооружение в 1954-м. Это самая массовая модификация, но в некоторых вариантах может доходить до двух тонн. Высота сброса — от 570 метров до 12 километров. Скорость сброса — от 500 до 1,9 тысячи км/ч.

ФАБ-500 поражает цель взрывом, осколками и ударной волной. Радиус поражения — до 250 метров.

Изначально ФАБ-500 — неуправляемая бомба, но благодаря недавней модернизации превратилась в умную, или планирующую. Для улучшения взяли версию ФАБ-500 М62, предназначенную для крепления на внешних узлах самолёта (первые варианты предполагались для внутренней транспортировки на тяжёлых бомбардировщиках).

КАБ-1500: характеристики, фото, мощность

Корректируемая авиационная бомба КАБ-1500ЛГ-Ф-Э с фугасной боевой частью — МАКС-2009. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

КАБ-1500 — бомба большой мощности, способная поражать цели на расстоянии до 30 километров от места сброса как на земле, так и на воде. Бомба массой 1500 килограммов способна разрушить железобетонные сооружения, а также нанести ущерб вражеской технике и живой силе. Боеприпас снабжается лазерным/телевизионным самонаведением, благодаря чему КАБ-1500 способна пробить три метра армированного железобетона или уничтожить защищённый бункер на глубине 20 метров.

БЕТАБ-500: фото, характеристики, мощность

Бетонобойная авиационная бомба БЕТАБ-500. Фото © roe.ru

БЕТАБ-500 — высокоточное оружие для поражения железобетонных сооружений противника. Боеприпас массой 500 килограммов представляет собой бетонобойную бомбу с устройством для пробивания отверстий в жёстких материалах с последующим взрывом заряда внутри.

Бомба способна поражать объекты на расстоянии до 30 километров с высокой точностью, что позволяет использовать её как эффективное оружие для уничтожения подземных укреплений и бункеров. Внутренний объём бомбы вмещает 76 килограммов взрывчатого вещества и специальный донный взрыватель, который активируется при контакте с целью. Благодаря своей форме и прочному корпусу боеприпас способен пробить до полутора метров бетона.

УПАБ: характеристики, фото, мощность

УПАБ-1500 — относительно новая бомба в арсенале Воздушно-космических сил Российской Федерации. Боеприпас К08БЭ (УПАБ-500Б-Э) оснащается инерциальной навигационной системой наведения, что позволяет корректировать траекторию полёта. Авиабомба предназначена для уничтожения стационарных наземных и надводных объектов, таких как мосты, военно-промышленные комплексы, корабли и транспортные суда. Благодаря улучшению аэродинамики и другим техническим решениям удалось достичь дальности до пятидесяти километров.

Это позволяет сбрасывать бомбу далеко за пределами зон поражения системы ПВО противника, что значительно снижает риски для самолёта-носителя. По данным из открытых источников, наиболее мощная версия бомбы имеет обозначение УПАБ-1500. Боеприпас с боевой частью больше тонны может быть сброшен с высоты до пятнадцати километров и способен пролететь до пятидесяти километров. Отклонение от цели при таком сбросе не должно превышать десяти метров.

ОДАБ-500П: фото, характеристики, мощность

Бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К и авиационная бомба объёмного взрыва ОДАБ-500ПМВ. Фото © Wikipedia

Такой тип бомб оснащается боевой частью массой 500 килограммов и используется для поражения промышленных объектов, ангаров и других больших сооружений. ОДАБ-500П можно сбросить с высоты от пятисот до девяти тысяч метров, радиус поражения боеприпаса напрямую зависит от высоты подрыва.

Бомба имеет массу 500 килограммов и способна нанести значительный ущерб технике и живой силе противника на площади до трёх гектаров.

ОДАБ-500 оснащена специальной аэрозольной боевой частью, которая позволяет создавать взрывную волну с температурой до 2000 градусов и огромным давлением: благодаря этому можно уничтожить людей и технику в различных укрытиях.

Авторы Евгений Жуков