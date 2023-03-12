Что известно об умных бомбах JDAM-ER на Украине Оглавление Умная бомба JDAM-ER Армия Украины Характеристики бомбы JDAM Истребитель четвёртого поколения МиГ-29 ЗРК С-300 против МиГ-29 ЗРК "Тор-М2", "Бук-М", "Панцирь-С" против JDAM-ER Эксперты считают это оружие опасным, но в неумелых руках эффект от его применения может быть обратным. 66057 66057 Истребитель F-16 сбрасывает бомбу JDAM. Фото © Getty Images / Michael Ammons / U.S. Air Force

Украинская армия уже успела перепробовать многие образцы западного ВПК. Так было с ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger, так было с РСЗО HIMARS и тяжёлой техникой. Теперь на очереди умные бомбы JDAM-ER, переданные США.

Умная бомба JDAM-ER

6 марта издание The Drive со ссылкой на представителя Пентагона сообщило о передаче украинской армии высокоточных бомб JDAM-ER. Генерал ВВС США Джеймс Хекер в рамках симпозиума Ассоциации ВВС США, который открылся на днях в Колорадо, заявил, что ВВС Украины теперь смогут использовать высокоточные авиабомбы для авиаударов.

Ранее, в феврале, о намерениях Пентагона писало агентство Bloomberg. В частности, говорилось о контракте, заключённом между Пентагоном и "Боингом". По некоторым данным, до конца июня подрядчик должен изготовить и поставить бомбы JDAM-ER общей стоимостью 40,5 миллиона долларов. И сейчас разговор о планирующих умных боеприпасах зазвучал с новой силой.

Бомбы JDAM в ангаре для вооружения © Wikipedia

10 марта по украинским СМИ и телеграм-каналам разлетелась новость о первом применении JDAM-ER под Бахмутом (Артёмовском). Однако, кроме короткого видео, на котором запечатлён момент взрыва в городской застройке, нет доказательств, что это действительно была JDAM-ER и авиабомба вообще. К тому же, как отмечают военные эксперты, сейчас у ВВС Украины нет возможности для корректного использования этого боеприпаса.

Армия Украины

Высокоточные планирующие бомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) были созданы концерном Boeing ещё в 1997 году. Целью проекта было превратить свободнопадающие бомбы (dumb bombs) в высокоточное оружие (smart bombs). В итоге проект был реализован как комплект оборудования на основе технологии GPS и авиастабилизаторов. Они-то и сделали обычную бомбу умной.

Впервые американцы опробовали эти боеприпасы в ходе бомбардировок Югославии силами НАТО.

Применение американцами бомб в Ираке и Афганистане показало несовершенство системы наведения на финальном участке траектории, а также лишало ВВС возможности наводиться по движущимся целям. В середине нулевых Boeing при участии субподрядчиков работал над усовершенствованной версией JDAM-ER. В середине десятых годов новые бомбы успешно прошли испытания и Пентагон начал планировать будущие закупки.

У армии Украины ничего подобного на вооружение не принималось. В стране вообще были трудности с высокоточным оружием, а после начала СВО всё вылилось в большие проблемы.

Характеристики бомбы JDAM

В комплект JDAM входили сама бомба (типа Mk 80), крылья, которые крепятся в средней части бомбы, и хвостовой блок с управляемым оперением, позволяющий боеприпасу маневрировать. Система управления бомбы состоит из инерциального блока с лазерным гироскопом Honeywell HG1700, армейского GPS-навигатора Rockwell GEM и управляющего микропроцессора GCU.

JDAM-ER, в отличие от JDAM, может поражать более удалённые цели. Если первые версии били на расстояние до 24 километров, то у новых модификаций показатель доходит до 80 километров. Летит такая бомба примерно со скоростью в 0,8–0,9 числа Маха. При этом боеприпас имеет индекс GBU-62, что говорит о возможном увеличении боевой части.

2000-фунтовые боеприпасы GBU-31 Joint Direct Attack (JDAM) транспортируются на лётную палубу авианосца. Фото © Getty Images / U.S. Navy / Michael W. Pendergrass

Для JDAM-ER характерно использование модуля с крылом, который монтируется на корпусе бомбы. После сброса с носителя крыло раскрывается и обеспечивает планирующий полёт к цели. JDAM-ER может устанавливаться на неуправляемые бомбы весом от 230 (GBU-38) до 910 (GBU-31) килограммов.

На первый взгляд, это достаточно мощное и опасное оружие. Но в случае с ВСУ в эту историю вмешивается несколько неучтённых факторов.

Истребитель четвёртого поколения МиГ-29

Носителями умных бомб выступают американские беспилотники MQ-9 Reaper, а также самолёты B-2A Spirit, B-52, F-16, F/A-18C/D Hornet, F-22 Raptor, F-35 Lightning II и другие самолёты НАТО.

Но у ВВС Украины нет таких самолётов и вряд ли они у них появятся в ближайшем будущем. Казалось бы, партнёры предвидели это упущение. По некоторым данным, существовал проект компании "Боинг" по доработке систем управления на самолётах советского образца. Однако, на какой стадии он сегодня, — это тайна за семью печатями.

В СМИ проскальзывала новость, что ВВС Украины собираются сбрасывать бомбы JDAM-ER с истребителей МиГ-29, Су-27, а также, возможно, с бомбардировщиков Су-24. И здесь налицо конфликт технологий.

Как отмечают эксперты, если не решить вопрос с оптимизацией ввода данных в головку самонаведения (ГСН) бомбы во время полёта, ценность такого ударного комплекса снижается в разы. Но и это ещё не всё.

Как работает умная бомба JDAM-ER

ЗРК С-300 против МиГ-29

По словам военных экспертов, чтобы сбросить JDAM-ER с дальностью 80 километров, боеприпас нужно применять с высоты не менее 10–12 километров. Украинская авиация сейчас на такой высоте не летает, поскольку самолёты там превращаются в легкодоступные цели для российских дальнобойных ЗРК С-300В4 и С-400.

— Да, бесспорно, угроза серьёзная и отражать её будем по-серьёзному, на дальних рубежах. Российский войсковой комплекс ЗРК С-300В4 имеет в своём арсенале ракету с дальностью перехвата носителя бомб JDAM-ER, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

С другой стороны, подняться на несколько сотен метров для того, чтобы сбросить бомбу, не имеет смысла. JDAM-ER не сможет с такой высоты добраться до цели и в лучшем случае упадёт через полкилометра.

Если сбросить умную бомбу с высоты несколько сотен метров, скорее всего, она просто зароется в грунт и взорвётся далеко от точки назначения. Учитывая, как ведёт себя западное оружие в руках ВСУ, не исключено, что JDAM-ER в первую очередь могут представлять опасность для самих украинских военных.

ЗРК "Тор-М2", "Бук-М", "Панцирь-С" против JDAM-ER

Как отмечают военные эксперты, единственный вариант для украинских пилотов — резко набирать высоту непосредственно перед точкой сброса умных бомб, а до этого идти на низкой высоте. В авиации это называется "горкой" и является фигурой пилотажа, при выполнении которой летательный аппарат набирает высоту с постоянным углом наклона траектории.

Авиационные артиллеристы загружают 2000-фунтовый боеприпас (JDAM) на ударный истребитель. Фото © Getty Images / Alta I. Cutler / U.S. Navy

Но самое важное в истории с умной бомбой не это. Скорость полёта JDAM-ER меньше, чем у снарядов РСЗО HIMARS или ОТРК "Точка-У". При этом за счёт своих характеристик, в том числе аэродинамических, бомбы JDAM-ER легко обнаруживаются радарами и могут быть поражены через несколько секунд после пуска.

Авторы Сергей Андреев