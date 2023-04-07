ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Владимир Путин
Криминал

ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Главное
Последние новости

Пушилин заявил о попытке ВСУ сместить фокус внимания на Авдеевку

Мишустин прокомментировал страхи по поводу искусственного интеллекта

Матвиенко: Заявление Макрона о размещении ядерного оружия — очередной цинизм

Армия Израиля сообщила о миномётном обстреле города Метула со стороны Ливана

Под Саратовом в квартире обнаружили тела двух взрослых и школьника

Депутаты ГД решили запретить обращение ароматизированных жидкостей для вейпов

Три человека погибли из-за удара ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске

Минобороны раскрыло подробности боя с диверсантами ВСУ в Брянской области

ВСУ обстреляли Донецк, сообщается о девяти погибших

Шойгу проинспектировал завод – производитель "Тигров" в Нижегородской области

Подводный удар: Почему подводные кабели в океане стали смертельно опасны для спутников Starlink на Украине

Проблема, с которой могут столкнуться SpaceX на Украине, может оказаться масштабнее. В зоне отключения спутников могут оказаться территории нескольких европейских государств.

6 апреля, 23:40
<p>Подключение терминала Starlink в полевых условиях. Обложка © <a href="https://mil.in.ua/en/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ukraine Military Center</a></p>

Подключение терминала Starlink в полевых условиях. Обложка © Ukraine Military Center

В настоящий момент практически вся гражданская и военная инфраструктура Украины завязана на работе спутников Starlink. Малейшие сбои вызывают панику среди украинских военных и порождают слухи о том, что Илон Маск помогает России воевать против украинской армии. При этом в действительности опасность может исходить совершенно с другой стороны.

Связь со спутника Starlink

5 апреля один из новейших спутников Starlink V2 Mini сошёл с орбиты и упал на Землю. Об этом сообщил астрофизик Джонатан Макдауэлл, который следит за движением спутников по земной орбите. При этом падение спутников Starlink начало наблюдаться ещё в начале марта. Тогда особого значения этой проблеме не придали — при тех объёмах, что SpaceX выводят на орбиту, потеря одного-двух, да даже десяти спутников незначительна.

Пока эксперты только строят предположения, что могло стать причиной неисправности спутников: от столкновения с космическим мусором и перегрузок до применения российскими военными какого-то нового оружия. Единственное, в чём уверены эксперты, — это в том, что это не последнее падение спутников Маска.

Нет сети: Почему Илон Маск запретил ВСУ пользоваться интернетом Starlink

Нет сети: Почему Илон Маск запретил ВСУ пользоваться интернетом Starlink

Сколько спутников на Украине

По некоторым данным, в зоне проведения СВО действует 150–300 спутников Starlink. Инфраструктура применения спутников включает в себя около 30 тысяч терминалов. В комплект терминала входит спутниковая тарелка, роутер и блок питания. Это позволяет быстро разворачивать и настраивать интернет практически в любых условиях — от горной местности до боевого центра применения беспилотной авиации.

В конце марта 2023-го сообщалось, что часть терминалов спутниковой связи Starlink перестала работать на Украине. Сбои коснулись в том числе и ВСУ. О причинах не сообщается, но уже известно, что Вашингтон обеспокоен сложившейся ситуацией. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх официально заявила о переговорах со Starlink по данному вопросу.

Система Starlink. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Система Starlink. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Для уничтожения спутников можно использовать орбитальные спутниковые перехватчики. Другой способ вывода спутников из строя — использование лазерного оружия или электромагнитного излучения. Но зарубежные энтузиасты спутниковой связи и телекоммуникаций пришли к выводу, что самый уязвимый компонент Starlink находится на Земле и никак не связан с космосом.

Карта подводных кабелей на дне океана

Спутниковый интернет вообще и Starlink в частности не работают сами по себе. Для того чтобы спутники приняли сигнал и передали его на клиентские терминалы, необходима наземная станция. Она раздаёт интернет на спутники, а космические аппараты перераспределяют сигнал на спутниковые приёмники в домах пользователей. Таким образом, интернет "приходит" на устройства и позволяет использовать терминалы для управления другими устройствами. При этом наземные станции получают сигналы от так называемых провайдеров первого уровня — специальных магистральных сетей. Для синхронизации работы и обмена данными в разных регионах мира эти сети соединены между собой через специальные кабели, проложенные по дну океана.

Фото © comnews.ru Карта базовых станций Starlink в США

Фото © comnews.ru

Карта базовых станций Starlink в США

Подводные линии состоят из нескольких оптоволоконных нитей. Толщина нити — 125 микрон — не больше человеческого волоса. В один провод входит от четырёх до 12 таких нитей. Кабели, пролегающие на глубине, не сильно защищены: они толщиной с большой палец на руке и покрыты кевларом, нержавеющей сталью и слоем пластика. На мелководье кабель защищён лучше, и там его диаметр размером с запястье.

Хорошо защищённый провод окружает пластиковая трубка, алюминиевый противоударный барьер и многожильная стальная проволока, плюс для дополнительной защиты могут использоваться нейлоновый трос и эпоксидная смола. Максимально защищённый провод укладывают в медную трубку, по которой проходит ток, необходимый для усиления сигнала.

Кабели уязвимы и периодически выходят из строя: их цепляют якоря кораблей, на их целостность влияют катаклизмы. Так, извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай рядом с островной страной Тога, случившееся в январе 2022-го и оборвавшее кабели, напрочь лишило эту страну интернета. Устранить поломку удалось только через четыре недели. C той же проблемой столкнулись и жители Атлантики. Повреждение подводных кабелей связи возле Фарерских и Шетландских островов в октябре привело к массовым сбоям в работе проводного и спутникового интернета.

США запустили ещё десять спутников для отслеживания ракетных запусков

США запустили ещё десять спутников для отслеживания ракетных запусков

Отключение интернета на Украине

Эксперты отмечают, что если часть атлантических кабелей окажется повреждена, то последствия отразятся на работе базовых станций Starlink в Польше и Германии, поскольку именно через них терминалы, отправленные на Украину, получают сигнал и доступ в интернет. При этом гипотетическом сценарии без интернета могут остаться ВСЕ спутниковые терминалы Starlink в регионе.

Карта спутников Starlink над Европой. Фото © satellitemap.space

Карта спутников Starlink над Европой. Фото © satellitemap.space

Украинские пользователи спутниковых Starlink, среди которых преобладают военные, в этом случае столкнутся с глобальным сбоем интернета. Это самым негативным образом повлияет на их наступательные возможности: перестанут работать спутниковая связь и гражданская телефония, по которой ВСУ координируют оборонительные действия в Артёмовске, Авдеевке, Херсоне, Харькове и других крупных городах, но что важнее — перестанет поступать разведывательная информация. Для получения и обработки данных украинским военным требуются не только хорошая скорость, но и устойчивый сигнал, который и без глобальных проблем сильно зависит от погодных условий, наличия или отсутствия магнитных бурь и других явлений.

Доступных альтернатив в этом случае немного. Спутниковые терминалы OneWeb в случае вывода из строя подводных кабелей между Европой и США, возможно, не перестанут работать, поскольку используют другой тип подключения и меньшее количество наземных станций, но совершенно точно прекратят нормально работать. Что в случае со спутниковой группировкой OneWeb, которая в несколько сотен раз меньше, чем Starlink, равносильно полному отключению.

При отключении спутникового интернета последней доступной альтернативой остаётся передача данных по сотовым сетям, однако эти каналы легко взять под контроль и те же объёмы информации передавать по ним на территории, где проводится специальная военная операция, просто невозможно.

Секретная "Тирада": Что известно о российском "выключателе" спутников на Украине

Секретная "Тирада": Что известно о российском "выключателе" спутников на Украине

Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!