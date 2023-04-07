Подводный удар: Почему подводные кабели в океане стали смертельно опасны для спутников Starlink на Украине Проблема, с которой могут столкнуться SpaceX на Украине, может оказаться масштабнее. В зоне отключения спутников могут оказаться территории нескольких европейских государств. 6 апреля, 23:40 Подключение терминала Starlink в полевых условиях. Обложка © Ukraine Military Center

В настоящий момент практически вся гражданская и военная инфраструктура Украины завязана на работе спутников Starlink. Малейшие сбои вызывают панику среди украинских военных и порождают слухи о том, что Илон Маск помогает России воевать против украинской армии. При этом в действительности опасность может исходить совершенно с другой стороны.

Связь со спутника Starlink

5 апреля один из новейших спутников Starlink V2 Mini сошёл с орбиты и упал на Землю. Об этом сообщил астрофизик Джонатан Макдауэлл, который следит за движением спутников по земной орбите. При этом падение спутников Starlink начало наблюдаться ещё в начале марта. Тогда особого значения этой проблеме не придали — при тех объёмах, что SpaceX выводят на орбиту, потеря одного-двух, да даже десяти спутников незначительна.

Пока эксперты только строят предположения, что могло стать причиной неисправности спутников: от столкновения с космическим мусором и перегрузок до применения российскими военными какого-то нового оружия. Единственное, в чём уверены эксперты, — это в том, что это не последнее падение спутников Маска.

Сколько спутников на Украине

По некоторым данным, в зоне проведения СВО действует 150–300 спутников Starlink. Инфраструктура применения спутников включает в себя около 30 тысяч терминалов. В комплект терминала входит спутниковая тарелка, роутер и блок питания. Это позволяет быстро разворачивать и настраивать интернет практически в любых условиях — от горной местности до боевого центра применения беспилотной авиации.

В конце марта 2023-го сообщалось, что часть терминалов спутниковой связи Starlink перестала работать на Украине. Сбои коснулись в том числе и ВСУ. О причинах не сообщается, но уже известно, что Вашингтон обеспокоен сложившейся ситуацией. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх официально заявила о переговорах со Starlink по данному вопросу.

Система Starlink. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Для уничтожения спутников можно использовать орбитальные спутниковые перехватчики. Другой способ вывода спутников из строя — использование лазерного оружия или электромагнитного излучения. Но зарубежные энтузиасты спутниковой связи и телекоммуникаций пришли к выводу, что самый уязвимый компонент Starlink находится на Земле и никак не связан с космосом.

Карта подводных кабелей на дне океана

Спутниковый интернет вообще и Starlink в частности не работают сами по себе. Для того чтобы спутники приняли сигнал и передали его на клиентские терминалы, необходима наземная станция. Она раздаёт интернет на спутники, а космические аппараты перераспределяют сигнал на спутниковые приёмники в домах пользователей. Таким образом, интернет "приходит" на устройства и позволяет использовать терминалы для управления другими устройствами. При этом наземные станции получают сигналы от так называемых провайдеров первого уровня — специальных магистральных сетей. Для синхронизации работы и обмена данными в разных регионах мира эти сети соединены между собой через специальные кабели, проложенные по дну океана.

Фото © comnews.ru Карта базовых станций Starlink в США

Подводные линии состоят из нескольких оптоволоконных нитей. Толщина нити — 125 микрон — не больше человеческого волоса. В один провод входит от четырёх до 12 таких нитей. Кабели, пролегающие на глубине, не сильно защищены: они толщиной с большой палец на руке и покрыты кевларом, нержавеющей сталью и слоем пластика. На мелководье кабель защищён лучше, и там его диаметр размером с запястье.

Хорошо защищённый провод окружает пластиковая трубка, алюминиевый противоударный барьер и многожильная стальная проволока, плюс для дополнительной защиты могут использоваться нейлоновый трос и эпоксидная смола. Максимально защищённый провод укладывают в медную трубку, по которой проходит ток, необходимый для усиления сигнала.

Кабели уязвимы и периодически выходят из строя: их цепляют якоря кораблей, на их целостность влияют катаклизмы. Так, извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай рядом с островной страной Тога, случившееся в январе 2022-го и оборвавшее кабели, напрочь лишило эту страну интернета. Устранить поломку удалось только через четыре недели. C той же проблемой столкнулись и жители Атлантики. Повреждение подводных кабелей связи возле Фарерских и Шетландских островов в октябре привело к массовым сбоям в работе проводного и спутникового интернета.

Отключение интернета на Украине

Эксперты отмечают, что если часть атлантических кабелей окажется повреждена, то последствия отразятся на работе базовых станций Starlink в Польше и Германии, поскольку именно через них терминалы, отправленные на Украину, получают сигнал и доступ в интернет. При этом гипотетическом сценарии без интернета могут остаться ВСЕ спутниковые терминалы Starlink в регионе.

Карта спутников Starlink над Европой. Фото © satellitemap.space

Украинские пользователи спутниковых Starlink, среди которых преобладают военные, в этом случае столкнутся с глобальным сбоем интернета. Это самым негативным образом повлияет на их наступательные возможности: перестанут работать спутниковая связь и гражданская телефония, по которой ВСУ координируют оборонительные действия в Артёмовске, Авдеевке, Херсоне, Харькове и других крупных городах, но что важнее — перестанет поступать разведывательная информация. Для получения и обработки данных украинским военным требуются не только хорошая скорость, но и устойчивый сигнал, который и без глобальных проблем сильно зависит от погодных условий, наличия или отсутствия магнитных бурь и других явлений.

Доступных альтернатив в этом случае немного. Спутниковые терминалы OneWeb в случае вывода из строя подводных кабелей между Европой и США, возможно, не перестанут работать, поскольку используют другой тип подключения и меньшее количество наземных станций, но совершенно точно прекратят нормально работать. Что в случае со спутниковой группировкой OneWeb, которая в несколько сотен раз меньше, чем Starlink, равносильно полному отключению.

При отключении спутникового интернета последней доступной альтернативой остаётся передача данных по сотовым сетям, однако эти каналы легко взять под контроль и те же объёмы информации передавать по ним на территории, где проводится специальная военная операция, просто невозможно.

Авторы Евгений Жуков