США запустили ещё десять спутников для отслеживания ракетных запусков

Компания SpaceX запустила ракету-носитель с десятью спутниками, предназначенными для отслеживания ракетных запусков. Об этом сообщили в Агентстве космического развития (АКР) Пентагона.

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Изначально это было намечено на 30 марта, но перенесено по техническим причинам.

Выведенные на орбиту 10 аппаратов пополнят группировку спутников, которую США создают для отслеживания ракетных запусков. Предполагается, что она будет состоять из 28 аппаратов. Следующая партия будет запущена в июне.

По информации АКР, спутники будут находиться на орбите высотой около 1000 километров. Кроме отслеживания ракетных запусков они также могут обеспечивать связи и передавать данные для целеуказания.