КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 03:24

В Сеуле открестились от планов поставлять оружие Украине

Офис президента Южной Кореи: Сеул не поставляет Киеву оружие

Южная Корея не поставляет оружие Украине, так как хочет стабильности в отношениях с Россией. Об этом агентству Yonhap заявили в офисе президента этой страны.

Как сказал источник агентства, у Южной Корее нет закона, "который запрещал бы предоставлять оружие другой воюющей стране". Также такой пункт отсутствует в предписаниях, которыми руководствуется МИД страны.

"Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией", — сказал представитель администрации Южной Кореи.

МИД России предупредил Сеул о последствиях поставок оружия Украине

МИД России предупредил Сеул о последствиях поставок оружия Украине

Ранее лидер Южной Кореи впервые допустил возможность поставки вооружения Украине. При этом в марте премьер-министр страны Хан Док Су рассказал, что Сеул решил пока не поставлять летальное оружие Киеву. Дмитрий Медведев предложил теперь жителям Южной Кореи представить, что новейшие образцы российского оружия появятся у КНДР.

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ТАСС \ AP \ Lee Jin-man

Андрей Григорьев
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