В Сеуле открестились от планов поставлять оружие Украине
Офис президента Южной Кореи: Сеул не поставляет Киеву оружие
Южная Корея не поставляет оружие Украине, так как хочет стабильности в отношениях с Россией. Об этом агентству Yonhap заявили в офисе президента этой страны.
Как сказал источник агентства, у Южной Корее нет закона, "который запрещал бы предоставлять оружие другой воюющей стране". Также такой пункт отсутствует в предписаниях, которыми руководствуется МИД страны.
"Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией", — сказал представитель администрации Южной Кореи.
Ранее лидер Южной Кореи впервые допустил возможность поставки вооружения Украине. При этом в марте премьер-министр страны Хан Док Су рассказал, что Сеул решил пока не поставлять летальное оружие Киеву. Дмитрий Медведев предложил теперь жителям Южной Кореи представить, что новейшие образцы российского оружия появятся у КНДР.
ТАСС \ AP \ Lee Jin-man