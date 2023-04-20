В Сеуле открестились от планов поставлять оружие Украине

Южная Корея не поставляет оружие Украине, так как хочет стабильности в отношениях с Россией. Об этом агентству Yonhap заявили в офисе президента этой страны.

Как сказал источник агентства, у Южной Корее нет закона, "который запрещал бы предоставлять оружие другой воюющей стране". Также такой пункт отсутствует в предписаниях, которыми руководствуется МИД страны.