Власти Южной Кореи решили пока не предоставлять оружие Украине

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су в интервью CNN заявил, что власти страны решили пока не поставлять летальное оружие на Украину.

По словам главы южнокорейского кабмина, сейчас Сеул не готов рассматривать вопрос о передаче Киеву вооружений. Он также обратил внимание на то, что республика в 2023 году планирует оказать Украине гуманитарную помощь на $130 млн.

"Но мы ещё не решили, будем ли предоставлять летальное оружие", — отметил Хан Док Су.