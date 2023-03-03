Власти Южной Кореи решили пока не предоставлять оружие Украине
Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су в интервью CNN заявил, что власти страны решили пока не поставлять летальное оружие на Украину.
По словам главы южнокорейского кабмина, сейчас Сеул не готов рассматривать вопрос о передаче Киеву вооружений. Он также обратил внимание на то, что республика в 2023 году планирует оказать Украине гуманитарную помощь на $130 млн.
"Но мы ещё не решили, будем ли предоставлять летальное оружие", — отметил Хан Док Су.
Ранее Лайф сообщал, что США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Официально о нём будет объявлено 3 марта.