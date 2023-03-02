Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, пакет будет выделен в пятницу, 3 марта.

"Завтра вы увидите, что США в одностороннем порядке выделят очередной пакет помощи Украине", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Кирби, этот пакет будет включать в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Он отметил, что эти снаряды нужны Украине "для тех систем, которые у них уже есть, таких как HIMARS и артиллерия".