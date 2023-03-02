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2 марта, 20:32

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Белый дом: США выделят Украине пакет помощи, включающий боеприпасы для HIMARS

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, пакет будет выделен в пятницу, 3 марта.

"Завтра вы увидите, что США в одностороннем порядке выделят очередной пакет помощи Украине", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Кирби, этот пакет будет включать в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Он отметил, что эти снаряды нужны Украине "для тех систем, которые у них уже есть, таких как HIMARS и артиллерия".

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны Запада причастны к военным преступлениям Киева, поскольку поставляют всё новое тяжёлое вооружение на Украину. По его мнению, подобные действия говорят о курсе, который направлен на намеренное усиление конфликта.

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ТАСС / AP / Evan Vucci

Андрей Григорьев
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