Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Белый дом: США выделят Украине пакет помощи, включающий боеприпасы для HIMARS
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, пакет будет выделен в пятницу, 3 марта.
"Завтра вы увидите, что США в одностороннем порядке выделят очередной пакет помощи Украине", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Кирби, этот пакет будет включать в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Он отметил, что эти снаряды нужны Украине "для тех систем, которые у них уже есть, таких как HIMARS и артиллерия".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны Запада причастны к военным преступлениям Киева, поскольку поставляют всё новое тяжёлое вооружение на Украину. По его мнению, подобные действия говорят о курсе, который направлен на намеренное усиление конфликта.
ТАСС / AP / Evan Vucci