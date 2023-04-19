Лидер Южной Кореи назвал условие поставок оружия Украине
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не исключил поставок оружия Украине
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что не исключает начала его страной поставок оружия Украине. По его словам, Сеул будет готов к этому, если возникнет серьёзная угроза мирному населению Украины. Об этом он сказал Reuters.
"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например, в случае масштабных нападений на мирное население <…> или серьёзных нарушений законов войны, то нам будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи", — сказал Юн.
Агентство подчёркивает, что лидер Южной Кореи впервые допустил возможность поставки оружия Украине.
Как сообщал Лайф, в марте премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что власти страны решили пока не поставлять летальное оружие на Украину.
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