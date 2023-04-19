Лидер Южной Кореи назвал условие поставок оружия Украине

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что не исключает начала его страной поставок оружия Украине. По его словам, Сеул будет готов к этому, если возникнет серьёзная угроза мирному населению Украины. Об этом он сказал Reuters.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например, в случае масштабных нападений на мирное население <…> или серьёзных нарушений законов войны, то нам будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи", — сказал Юн.

Агентство подчёркивает, что лидер Южной Кореи впервые допустил возможность поставки оружия Украине.