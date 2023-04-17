Вынужденного закупаться снарядами в Южной Корее Байдена назвали неудачником

США направили Украине такое количество боеприпасов, что теперь будут покупать их в Южной Корее. На это обратила внимание конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, назвав президента страны Джо Байдена неудачником.

По её словам, Украина опустошила американские склады вооружений, а тот факт, что Вашингтон вынужден заимствовать 500 тысяч артиллерийских снарядов у Сеула, является непростительным.

"Жалкое зрелище. Вся администрация Байдена — неудачники", — написала Грин в "Твиттере".