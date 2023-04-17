КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

16 апреля, 23:33

Вынужденного закупаться снарядами в Южной Корее Байдена назвали неудачником

Конгрессвумен Грин назвала Байдена неудачником из-за закупок снарядов в Корее

США направили Украине такое количество боеприпасов, что теперь будут покупать их в Южной Корее. На это обратила внимание конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, назвав президента страны Джо Байдена неудачником.

По её словам, Украина опустошила американские склады вооружений, а тот факт, что Вашингтон вынужден заимствовать 500 тысяч артиллерийских снарядов у Сеула, является непростительным.

"Жалкое зрелище. Вся администрация Байдена — неудачники", — написала Грин в "Твиттере".

Во Франции напрочили Зеленскому тяжёлые времена из-за кражи $400 млн от США

Во Франции напрочили Зеленскому тяжёлые времена из-за кражи $400 млн от США

Ранее премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что власти страны решили пока не поставлять летальное оружие на Украину. По словам главы южнокорейского кабмина, сейчас Сеул не готов рассматривать вопрос о передаче Киеву вооружений.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров