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Регион
Опубликовано 16 апреля 2023, 18:20
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Во Франции напрочили Зеленскому тяжёлые времена из-за кражи $400 млн от США

Французский политик Филиппо констатировал начало тяжёлых времён для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский переживает сложные времена из-за решения Польши и Венгрии отказаться от зерна из Незалежной, а также сообщений о присвоении им крупной суммы из американской помощи. Об этом заявил бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

"Ужасный день для Зеленского! Хищение $400 миллионов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто! А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна", — написал политик в "Твиттере".

До США дошли слухи о жажде ВСУ казнить Зеленского с приспешниками "раньше русских"
До США дошли слухи о жажде ВСУ казнить Зеленского с приспешниками "раньше русских"

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его окружение присвоили переданные Украине 400 миллионов долларов. Также он выяснил, что многие украинские министерства "соревнуются" в создании подставных компаний для заключения контрактов на поставку оружия и боеприпасов с частными торговцами оружием по всему миру.

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Андрей Бражников
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