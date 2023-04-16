Во Франции напрочили Зеленскому тяжёлые времена из-за кражи $400 млн от США

Президент Украины Владимир Зеленский переживает сложные времена из-за решения Польши и Венгрии отказаться от зерна из Незалежной, а также сообщений о присвоении им крупной суммы из американской помощи. Об этом заявил бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

"Ужасный день для Зеленского! Хищение $400 миллионов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто! А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна", — написал политик в "Твиттере".