КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 18:20

Во Франции напрочили Зеленскому тяжёлые времена из-за кражи $400 млн от США

Французский политик Филиппо констатировал начало тяжёлых времён для Зеленского

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Офис Президента Украины</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский переживает сложные времена из-за решения Польши и Венгрии отказаться от зерна из Незалежной, а также сообщений о присвоении им крупной суммы из американской помощи. Об этом заявил бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

"Ужасный день для Зеленского! Хищение $400 миллионов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто! А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна", — написал политик в "Твиттере".

До США дошли слухи о жажде ВСУ казнить Зеленского с приспешниками "раньше русских"

До США дошли слухи о жажде ВСУ казнить Зеленского с приспешниками "раньше русских"

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его окружение присвоили переданные Украине 400 миллионов долларов. Также он выяснил, что многие украинские министерства "соревнуются" в создании подставных компаний для заключения контрактов на поставку оружия и боеприпасов с частными торговцами оружием по всему миру.

Андрей Бражников
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