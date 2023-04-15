Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что военные Украины хотят убить президента страны Владимира Зеленского из-за его предательства.

По его словам, коррупция в рядах ВСУ достигла пика. Об этом свидетельствует пропажа военного оборудования и то, что "сотни миллионов наличных оказывались в самых разных местах", отметил Макгрегор. Бывший советник американского Минобороны добавил, что украинские солдаты обсуждают всё это.

"А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: "Первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские". Такое до нас доходит уже не один месяц. Они прекрасно знают, что их предали", — заявил полковник в эфире ютуб-канала Judging Freedom.