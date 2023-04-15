КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 08:24

До США дошли слухи о жажде ВСУ казнить Зеленского с приспешниками "раньше русских"

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ хотят повесить предавшего их Зеленского

<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://president.gov.ua" target="_blank" rel="noopener noreferrer">president.gov.ua</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что военные Украины хотят убить президента страны Владимира Зеленского из-за его предательства.

По его словам, коррупция в рядах ВСУ достигла пика. Об этом свидетельствует пропажа военного оборудования и то, что "сотни миллионов наличных оказывались в самых разных местах", отметил Макгрегор. Бывший советник американского Минобороны добавил, что украинские солдаты обсуждают всё это.

"А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: "Первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские". Такое до нас доходит уже не один месяц. Они прекрасно знают, что их предали", — заявил полковник в эфире ютуб-канала Judging Freedom.

"Зло, позор": Украинский режиссёр вспомнил самую большую ложь "предателя" Зеленского

"Зло, позор": Украинский режиссёр вспомнил самую большую ложь "предателя" Зеленского

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его окружение присвоили переданные Украине 400 миллионов долларов. Также он выяснил, что многие украинские министерства "соревнуются" в создании подставных компаний для заключения контрактов на поставку оружия и боеприпасов с частными торговцами оружием по всему миру.

Никита Никонов
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