"Зло, позор": Украинский режиссёр вспомнил самую большую ложь "предателя" Зеленского
Украинский режиссёр Лопатёнок заявил, что Зеленский предал интересы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, режиссёр Игорь Лопатёнок. Обложка © Getty Images / Robin L Marshall, © Getty Images / Jakub Porzycki
Нарушив своё обещание прекратить конфликт в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский совершил самое большое предательство интересов страны. Об этом заявил украинский режиссёр Игорь Лопатёнок в ответ на обращение лидера Незалежной, в котором он заявил, что термин "поражение" должен стать синонимом термина "агрессор" и "только победа Киева обеспечит это".
"Самая большая ложь нашего времени и самое большое предательство интересов Украины. Вы, Зеленский, ответственный за всё это горе, если бы Минские соглашения были выполнены, этого никогда не было бы. Зло. Позор!" — написал режиссёр в "Твиттере", раскритиковав недавнее обращение Зеленского.
Лопатёнок добавил, что жители Украины выбрали Зеленского, так как не хотели войны в Донбассе. Режиссёр припомнил президенту страны, что тот в своей инаугурационной речи обещал прекратить конфликт.
Игорь Лопатёнок — 55-летний украинский и американский деятель киноиндустрии, режиссёр-документалист и кинопродюсер, известный работой в сфере колоризации и создания 3D-конверсии. Одна из самых известных его работ — документальный фильм "В борьбе за Украину", рассказывающий о событиях в стране после "оранжевой революции" и Евромайдана.
Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Президент России Владимир Путин признался, что разочарован этим признанием. Позже слова экс-канцлера подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд.