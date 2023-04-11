Нарушив своё обещание прекратить конфликт в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский совершил самое большое предательство интересов страны. Об этом заявил украинский режиссёр Игорь Лопатёнок в ответ на обращение лидера Незалежной, в котором он заявил, что термин "поражение" должен стать синонимом термина "агрессор" и "только победа Киева обеспечит это".

"Самая большая ложь нашего времени и самое большое предательство интересов Украины. Вы, Зеленский, ответственный за всё это горе, если бы Минские соглашения были выполнены, этого никогда не было бы. Зло. Позор!" — написал режиссёр в "Твиттере", раскритиковав недавнее обращение Зеленского.

Лопатёнок добавил, что жители Украины выбрали Зеленского, так как не хотели войны в Донбассе. Режиссёр припомнил президенту страны, что тот в своей инаугурационной речи обещал прекратить конфликт.