Матвиенко заявила, что Меркель и Олланд дурачили Россию восемь лет

Бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на протяжении восьми лет "дурачили" Россию, говоря об их приверженности Минским соглашениям. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы неоднократно сталкивались просто с ложью — говорят одно, делают другое, подразумевают третье. И вот эти признания: и Меркель, и Олланда, что они нас дурачили все эти восемь лет, вместо того чтобы понудить Украину к миру, сесть за стол переговоров с собственным народом, они это время использовали для насыщения Украины оружием и подготовки вооружённого нападения на территории Донбасса, Крым", — рассказала она в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Она отметила, что именно поэтому спецоперация на Украине "была неизбежна", а если бы соответствующее решение не было принято, "последствия были бы для нас катастрофические".

Причём российские власти, по словам Матвиенко, действительно верили, что лидеры стран "нормандского формата" — "серьёзные политики". Тем не менее Москва "подозревала", что оппоненты не хотят мира.

"Они, наоборот, призывали Киев к подготовке вооружённого захвата территорий и делали всё для укрепления вооружённых сил", — добавила председатель Совфеда.