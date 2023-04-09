Отношение Запада к Минским договорённостям как к игре в напёрстки с Россией позволило киевскому режиму устроить бойню с русскими на Украине и приблизило начало спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя откровения экс-лидера Франции Франсуа Олланда на данную тему.

"Да, с Минскими соглашениями — это была игра с нами в напёрстки, нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию", — прокомментировал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого выложил в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.