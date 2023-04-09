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Регион
Опубликовано 9 апреля 2023, 10:30
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Песков назвал Минские соглашения игрой в напёрстки после признания Олланда

Экс-президент Франции Франсуа Олланд. Фото © Kremlin.ru

Экс-президент Франции Франсуа Олланд. Фото © Kremlin.ru

Отношение Запада к Минским договорённостям как к игре в напёрстки с Россией позволило киевскому режиму устроить бойню с русскими на Украине и приблизило начало спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя откровения экс-лидера Франции Франсуа Олланда на данную тему.

"Да, с Минскими соглашениями — это была игра с нами в напёрстки, нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию", — прокомментировал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого выложил в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Напомним, пранкеры Вован и Лексус опубликовали новое видео, в котором поговорили от имени экс-президента Украины Петра Порошенко с Олландом. Во время беседы бывший лидер Франции подтвердил, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Незалежной время вооружиться.

Маск отреагировал на завирусившийся пранк Вована и Лексуса с Олландом и Порошенко
Маск отреагировал на завирусившийся пранк Вована и Лексуса с Олландом и Порошенко
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Андрей Бражников
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