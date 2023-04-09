ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 10:30

Кремль отреагировал на завирусившийся пранк Вована и Лексуса с Олландом

Песков назвал Минские соглашения игрой в напёрстки после признания Олланда

<p>Экс-президент Франции Франсуа Олланд. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/17593/photos/14711" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Экс-президент Франции Франсуа Олланд. Фото © Kremlin.ru

Отношение Запада к Минским договорённостям как к игре в напёрстки с Россией позволило киевскому режиму устроить бойню с русскими на Украине и приблизило начало спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя откровения экс-лидера Франции Франсуа Олланда на данную тему.

"Да, с Минскими соглашениями — это была игра с нами в напёрстки, нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию", — прокомментировал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого выложил в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Напомним, пранкеры Вован и Лексус опубликовали новое видео, в котором поговорили от имени экс-президента Украины Петра Порошенко с Олландом. Во время беседы бывший лидер Франции подтвердил, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Незалежной время вооружиться.

Маск отреагировал на завирусившийся пранк Вована и Лексуса с Олландом и Порошенко

Маск отреагировал на завирусившийся пранк Вована и Лексуса с Олландом и Порошенко

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • минскиесоглашения
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров