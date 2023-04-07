Маск отреагировал на завирусившийся пранк Вована и Лексуса с Олландом и Порошенко

Независимый журналист-расследователь, известный в Сети под ником KanekoaTheGreat, опубликовал в "Твиттере" пост с коротким видео из последнего выпуска российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), которые представились экс-лидером Украины Петром Порошенко и поговорили с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом. Заявление последнего удивило американского бизнесмена Илона Маска.

"Пранкеры Вован и Лексус, изображающие из себя Петра Порошенко, заставили экс-президента Франции Франсуа Олланда признать, что Минские соглашения были уловкой НАТО для милитаризации Украины, а западные страны свергли демократически избранное правительство Украины в 2014 году", — говорится в публикации журналиста.

В комментариях под публикацией Илон Маск поинтересовался, правда ли это, и получил в ответ ссылку на целый ролик пранкеров. Реальность видео не оставила сомнений у большинства пользователей. Некоторые из них также подчеркнули, что слова Олланда просто подтвердили домыслы многих людей.

"Да, это группа пранкеров, которые притворяются важными людьми и звонят политикам", — пояснил один из них.

"Если корпоративные СМИ не сообщат об этом, этого не произошло?" — не без сарказма спросил у Маска другой комментатор.