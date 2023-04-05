Маск призвал к равному отношению правосудия к обеим партиям на фоне дела Трампа
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне обвинений против экс-президента страны Дональда Трампа заявил, что демократы и республиканцы должны быть равны перед судебной системой. Об этом он написал в "Твиттере".
"Чтобы избежать утраты доверия американского общества, важно, чтобы наша судебная система действовала в равной степени по отношению к демократам и республиканцам", — считает бизнесмен.
Маск добавил, что доверия заслуживает та партия, которая в большей мере направляет правосудие на борьбу с кумовством.
Напомним, 4 апреля Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Экс-президент США лично прибыл в Нью-Йорк, где его арестовали. Спустя почти два часа он смог покинуть здание суда и вернуться в резиденцию в штате Флорида. Формальный арест с политика был снят. Прошедшие слушания он назвал шокирующими, однако "без сюрпризов". А выступая с заявлением, заметил, что США "катятся в ад".
Wikipedia / Steve Jurvetson