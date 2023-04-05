Маск призвал к равному отношению правосудия к обеим партиям на фоне дела Трампа

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне обвинений против экс-президента страны Дональда Трампа заявил, что демократы и республиканцы должны быть равны перед судебной системой. Об этом он написал в "Твиттере".

"Чтобы избежать утраты доверия американского общества, важно, чтобы наша судебная система действовала в равной степени по отношению к демократам и республиканцам", — считает бизнесмен.