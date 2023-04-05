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4 апреля, 23:12

Адвокаты Трампа считают обвинения против него политическими и лишёнными фактов

Адвокат Трампа Такопина: Обвинения против экс-президента США лишены фактов

Обвинения по всем 34 пунктам, которые были предъявлены бывшему американскому президенту Дональду Трампу, лишены фактов. Такое заявление сделал в беседе с журналистами его адвокат Джо Такопина после судебного заседания.

"Я был удивлён, что там не было фактов. Обычно в обвинительном заключении вы находите предполагаемые факты", — сообщил он.

Трамп выступил с заявлением после судебного слушания в Нью-Йорке

Трамп выступил с заявлением после судебного слушания в Нью-Йорке

Ещё один адвокат политика — Тодд Бланш — считает обвинения против 45-го президента США политическими. По его мнению, процесс не предполагает, что был нарушен закон штата или федеральный закон.

Напомним, 4 апреля прокуратура Нью-Йорка официально обвинила Дональда Трампа в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Экс-президент США присутствовал на заседании лично, оно продлилось около двух часов. Сейчас бывший глава Белого дома вернулся в свою резиденцию в штате Флорида после того, как формальный арест с него был снят.

Обложка ©

Shutterstock/ Frederic Legrand — COMEO

Оксана Попова
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