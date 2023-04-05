Адвокаты Трампа считают обвинения против него политическими и лишёнными фактов

Обвинения по всем 34 пунктам, которые были предъявлены бывшему американскому президенту Дональду Трампу, лишены фактов. Такое заявление сделал в беседе с журналистами его адвокат Джо Такопина после судебного заседания.

"Я был удивлён, что там не было фактов. Обычно в обвинительном заключении вы находите предполагаемые факты", — сообщил он.