Олланд в беседе с пранкерами проболтался о преимуществах Минских соглашений для Киева

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом от имени экс-лидера Украины Петра Порошенко. Полное видео "Шоу ВиЛ" опубликовано в официальной группе во "ВКонтакте". В разговоре Олланд подтвердил, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Незалежной время вооружиться.

"Мы должны защищать Минские переговоры, потому что именно в течение этих семи лет у Украины появились средства для укрепления", — подчеркнул он.

Олланд при этом согласился, что Минские соглашения изначально были невыгодны Украине и подписаны под давлением. По его словам, белорусские власти "не давали спать и есть" Франции, "это была пытка". В результате Олланда убедили Порошенко и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, которые говорили, что так будет лучше. При этом бывший французский президент отметил, что в Минских соглашениях была подтверждена территориальная целостность Украины и восстановление контроля над границей. Но в результате "мы увязли после "Минска", добавил Олланд.

"Виной тому, к сожалению, отсутствие достаточного давления со стороны европейского лагеря на [лидера РФ Владимира] Путина с целью вернуть территориальную целостность и покончить с сепаратизмом. А затем у самой Украины возникли трудности с получением большинства по некоторым текстам. И я думаю, что это также использовал Путин, хотя Украина не несла ответственности", — заявил Олланд.