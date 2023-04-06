ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 08:22

Олланд в беседе с пранкерами проболтался о преимуществах Минских соглашений для Киева

Олланд подтвердил, что Минские соглашения дали время Украине вооружиться

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом от имени экс-лидера Украины Петра Порошенко. Полное видео "Шоу ВиЛ" опубликовано в официальной группе во "ВКонтакте". В разговоре Олланд подтвердил, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Незалежной время вооружиться.

"Мы должны защищать Минские переговоры, потому что именно в течение этих семи лет у Украины появились средства для укрепления", — подчеркнул он.

Олланд при этом согласился, что Минские соглашения изначально были невыгодны Украине и подписаны под давлением. По его словам, белорусские власти "не давали спать и есть" Франции, "это была пытка". В результате Олланда убедили Порошенко и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, которые говорили, что так будет лучше. При этом бывший французский президент отметил, что в Минских соглашениях была подтверждена территориальная целостность Украины и восстановление контроля над границей. Но в результате "мы увязли после "Минска", добавил Олланд.

"Виной тому, к сожалению, отсутствие достаточного давления со стороны европейского лагеря на [лидера РФ Владимира] Путина с целью вернуть территориальную целостность и покончить с сепаратизмом. А затем у самой Украины возникли трудности с получением большинства по некоторым текстам. И я думаю, что это также использовал Путин, хотя Украина не несла ответственности", — заявил Олланд.

Путин заявил, что в украинском вопросе Запад играл "краплёными картами"

Путин заявил, что в украинском вопросе Запад играл "краплёными картами"

Ранее Олланд признал, что ЕС является полноценным участником конфликта на Украине. По его словам, это отрицается для того, чтобы боевые действия не вышли за пределы Незалежной.

Обложка ©

Kremlin.ru

Светлана Оперук
  • Новости
  • Франсуа Олланд
  • Франция
  • Украина
  • Петр Порошенко
  • Вован и Лексус (пранкеры)
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров