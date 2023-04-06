Экс-президент Франции Франсуа Олланд признал, что ЕС является полноценным участником конфликта на Украине. Об этом он заявил пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус), думая, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Новый выпуск "Шоу ВиЛ" опубликован в официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

Олланд в ходе беседы отметил, что ЕС в целом и Франция в частности являются полноценными участниками украинского конфликта. Он указал, что это отрицается для того, чтобы боевые действия не вышли за пределы Незалежной.

"Они не хотят быть воюющей стороной в том смысле, что Россия может использовать их поддержку как предлог для действий против соседней европейской страны и втянуть мир в войну, которая выйдет за пределы Украины. Но, не являясь воющей стороной, они являются участниками", — сказал Олланд, подчеркнув, что Украина воюет сейчас за весь Евросоюз.

Французский политик заметил, что Киев не должен переходить к мирным переговорам, пока способен вести боевые действия.

В ходе беседы с пранкерами Олланд также заявил, что Запад хочет "поставить на место Китай, Иран и Турцию благодаря победе Киева".