Пранкеры сосватали Грету Тунберг за сына Уилла Смита в День дурака

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в честь 1 апреля показали спецвыпуск авторской программы "Шоу ВиЛ". Героями розыгрыша, опубликованного в телеграм-канале пранкеров, стали американский актёр Уилл Смит и его сын Джейден. Они поговорили с "экоактивисткой Гретой Тунберг и её отцом Сванте".

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Уилла Смита. Видео © t.me / Russiacalling

В ходе пранка, приуроченного ко Дню дурака, Смиту объявили, что его сын Джейден и Грета любят друг друга, ждут ребёнка и хотят в ближайшем будущем пожениться. Актёр очень обрадовался данному известию.

"Это супер. Учитывая всё это, всё, что ты делаешь для нашего мира, я буду счастлив. Я буду счастлив видеть Грету Смит. Давайте напишем музыку по этому поводу. У нас много планов", — сказал американский артист.

Вероятно, новость об отношениях его 24-летнего сына с 20-летней известной экоактивисткой пришлась Уиллу куда больше по душе, чем заявления молодого человека о бисексуальности. Джейден, который тоже принял участие в разговоре, с удовольствием поддержал розыгрыш, а позже выразил искреннюю благодарность пранкерам за странный разговор и реакцию отца.