Ещё один европейский политик признался, что Минские соглашения позволили обмануть РФ

Минские соглашения позволили Украине нарастить военную мощь и обмануть Россию. Об этом в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил бывший французский лидер Франсуа Олланд.

Кроме того, он заявил, что газопровод "Северный поток – 2" надо было остановить ещё на этапе строительства, а западные компании должны были покинуть РФ намного раньше.