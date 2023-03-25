Ещё один европейский политик признался, что Минские соглашения позволили обмануть РФ
Олланд: Минские соглашения позволили Украине нарастить военную мощь и обмануть Россию
Минские соглашения позволили Украине нарастить военную мощь и обмануть Россию. Об этом в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил бывший французский лидер Франсуа Олланд.
Кроме того, он заявил, что газопровод "Северный поток – 2" надо было остановить ещё на этапе строительства, а западные компании должны были покинуть РФ намного раньше.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но её водили за нос. Об этом он сообщил во время встречи с сотрудниками авиационного завода в Улан-Удэ.
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