Путин: Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но её водили за нос
Россия на протяжении восьми лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но её всё это время водили за нос. Об этом заявил президент Владимир Путин во вторник в ходе встречи с сотрудниками авиационного завода в Улан-Удэ.
"Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнёров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом, не стесняясь, говорят", — напомнил российский лидер.
Вероятно, Путин имеет в виду Минские соглашения, которые были дискредитированы благодаря заявлениям западных политиков уже после начала специальной военной операции на Украине. Напомним, что сначала бывший немецкий канцлер Ангела Меркель открыто назвала целью Минских соглашений выигрывание времени для Украины, вслед за ней откровенное признание о цели "Минска" сделал экс-президент Франции Франсуа Олланд. Потом и бывший лидер Украины Пётр Порошенко заявил о том, что подписанные в 2015 году Минские соглашения дали время стране провести реформу армии и создать международную коалицию против России.