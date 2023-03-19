Захарова рассказала, что помешало Зеленскому потратить деньги на реинтеграцию Донбасса

Наркотики и коррупция помешали президенту Украины Владимиру Зеленскому потратить деньги на реинтеграцию Донбасса в рамках Минских договорённостей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит российского лидера Владимира Путина в Мариуполь, где он осмотрел стройки, в частности жильё, школы и дороги. Дипломат подчеркнула, что всё это было возведено меньше чем за год буквально под обстрелами киевского режима.