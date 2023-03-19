Захарова рассказала, что помешало Зеленскому потратить деньги на реинтеграцию Донбасса
Захарова: Наркотики помешали Зеленскому потратить деньги на реинтеграцию Донбасса
Наркотики и коррупция помешали президенту Украины Владимиру Зеленскому потратить деньги на реинтеграцию Донбасса в рамках Минских договорённостей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит российского лидера Владимира Путина в Мариуполь, где он осмотрел стройки, в частности жильё, школы и дороги. Дипломат подчеркнула, что всё это было возведено меньше чем за год буквально под обстрелами киевского режима.
"Что мешало Зеленскому потратить хотя бы 10% от колоссальных сумм помощи Украине на то, чтобы реинтегрировать Донбасс в рамках Минских договорённостей, построив там что-то издалека похожее? Национализм, коррупция и наркотики", — написала она в телеграм-канале.
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил Зеленского об импичменте. По его словам, нынешний лидер Незалежной борется с коррупцией лишь на словах.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / ZUMA