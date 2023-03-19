"Если слово дал, надо держать": Украинский политик предупредил Зеленского о печальном конце президентства

Президенту Украины Владимиру Зеленскому могут объявить импичмент из-за его незаконных действий. С таким предупреждением выступил бывший советник экс-лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин на ютуб-канале.

"Твои указы незаконны. То, что ты совершил, это антиконституционное деяние. Значит, тебе надо начинать процедуру импичмента. Или ты не соображаешь и думаешь, что всё время будешь этим военным положением прикрываться? <…> Если слово дал, Зеленский, так надо его держать", — заявил он.

По словам Соскина, Зеленский лишь на словах борется с коррупцией, а вот на деле его политика направлена на достижение собственных интересов. Кроме того, украинский лидер снял главу Конституционного суда, не имея на то законных оснований. Политик также уличил президента в том, что он не предоставляет сведения о реальных потерях ВСУ и происходящем на поле боя. Вместо правды Зеленский в своих вечерних обращениях к народу говорит о визитах иностранных делегаций и переговорах с Западом.