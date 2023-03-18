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17 марта, 23:24

Украина расторгла соглашение с Россией о ракетных комплексах

Зеленский прекратил действие соглашения с РФ в сфере обслуживания ракетных комплексов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Незалежной из соглашения с Россией о надзоре за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов. Соответствующий документ появился на сайте главы государства.

Соглашение подписывали в Ялте в 1993 году. МИДу Украины поручили сообщить российской стороне о прекращении его действия.

Киев разорвал заключённое в Донецке соглашение с Москвой

Киев разорвал заключённое в Донецке соглашение с Москвой

Также Киев вышел из Соглашения о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел стран СНГ, заключённого 24 декабря 1993 года в Ашхабаде.

Ранее Украина вышла из соглашения с Россией о продлении срока эксплуатации стратегического ракетного комплекса "Сатана". Кроме того, Лайф писал, что Киев разорвал соглашение с Москвой об исследовании космоса, а также о сотрудничестве в сфере воздушного транспорта и производства такой техники.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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