Украина расторгла соглашение с Россией о ракетных комплексах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Незалежной из соглашения с Россией о надзоре за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов. Соответствующий документ появился на сайте главы государства.

Соглашение подписывали в Ялте в 1993 году. МИДу Украины поручили сообщить российской стороне о прекращении его действия.