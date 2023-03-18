Украина расторгла соглашение с Россией о ракетных комплексах
Зеленский прекратил действие соглашения с РФ в сфере обслуживания ракетных комплексов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Незалежной из соглашения с Россией о надзоре за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов. Соответствующий документ появился на сайте главы государства.
Соглашение подписывали в Ялте в 1993 году. МИДу Украины поручили сообщить российской стороне о прекращении его действия.
Также Киев вышел из Соглашения о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел стран СНГ, заключённого 24 декабря 1993 года в Ашхабаде.
Ранее Украина вышла из соглашения с Россией о продлении срока эксплуатации стратегического ракетного комплекса "Сатана". Кроме того, Лайф писал, что Киев разорвал соглашение с Москвой об исследовании космоса, а также о сотрудничестве в сфере воздушного транспорта и производства такой техники.
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