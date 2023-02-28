Киев разорвал заключённое в Донецке соглашение с Москвой

Украина вышла из соглашения о пограничном сотрудничестве с Россией, также прекратили действовать соответствующие договоры с Белоруссией и СНГ. Об этом сообщил в "Телеграме" представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие Соглашения между кабинетом министров Украины и Правительством РФ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, заключённого 18.10.2011 в городе Донецке", — написал Мельничук.

Следом украинский кабмин расторг соглашение между Незалежной и Белоруссией по организации совместного контроля в пунктах пропуска на границе двух государств. Договор был заключён в 1995 году в Киеве.