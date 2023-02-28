Киев разорвал заключённое в Донецке соглашение с Москвой
Украина расторгла соглашения о пограничном сотрудничестве с РФ, Белоруссией и СНГ
Украина вышла из соглашения о пограничном сотрудничестве с Россией, также прекратили действовать соответствующие договоры с Белоруссией и СНГ. Об этом сообщил в "Телеграме" представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие Соглашения между кабинетом министров Украины и Правительством РФ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, заключённого 18.10.2011 в городе Донецке", — написал Мельничук.
Следом украинский кабмин расторг соглашение между Незалежной и Белоруссией по организации совместного контроля в пунктах пропуска на границе двух государств. Договор был заключён в 1995 году в Киеве.
Также по инициативе Киева прекратило своё действие Соглашение по льготным поставкам пограничным войскам стран СНГ специальной техники и других материальных средств. Стороны заключили договор в сентябре 1994 года в Москве.
Ранее Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса, а также о сотрудничестве в сфере воздушного транспорта и производства такой техники.
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