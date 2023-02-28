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28 февраля, 17:59

Киев разорвал заключённое в Донецке соглашение с Москвой

Украина расторгла соглашения о пограничном сотрудничестве с РФ, Белоруссией и СНГ

Украина вышла из соглашения о пограничном сотрудничестве с Россией, также прекратили действовать соответствующие договоры с Белоруссией и СНГ. Об этом сообщил в "Телеграме" представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие Соглашения между кабинетом министров Украины и Правительством РФ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, заключённого 18.10.2011 в городе Донецке", — написал Мельничук.

Следом украинский кабмин расторг соглашение между Незалежной и Белоруссией по организации совместного контроля в пунктах пропуска на границе двух государств. Договор был заключён в 1995 году в Киеве.

Также по инициативе Киева прекратило своё действие Соглашение по льготным поставкам пограничным войскам стран СНГ специальной техники и других материальных средств. Стороны заключили договор в сентябре 1994 года в Москве.

Белоруссия опровергла информацию о перестрелке на границе с Украиной

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Ранее Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса, а также о сотрудничестве в сфере воздушного транспорта и производства такой техники.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Ирина Фальке
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