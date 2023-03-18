Захарова разъяснила суть "формулы мира" Зеленского

"Формула мира" украинского президента Владимира Зеленского не имеет никакого отношения к миру и представляет собой набор оторванных от реалий ультиматумов к России. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

Как подчеркнула Захарова, мнение киевских властей по какой-либо международной теме могло иметь хоть какое-то значение только в том случае, если бы Незалежная сохраняла суверенитет и независимость от Вашингтона. Однако на деле режим Незалежной уже давно является инструментом США и других стран НАТО в борьбе с Россией, которые вовсе не заинтересованы в мирном урегулировании ситуации на Украине.

"Так называемая "формула мира" Зеленского никакого отношения к миру не имеет. Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской "формулы" — добиться при помощи Запада капитуляции России", — заявила дипломат.

По её словам, странам, которые хотят попытаться урегулировать политическую обстановку и внести вклад в нормализацию ситуации, следует адресовать призывы о мире к Киеву и его "западным кукловодам, все больше затягивающим Украину в опасную воронку глобального противостояния". Так Захарова отреагировала на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который в ходе беседы с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом заявил о важности "формулы мира" Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине.